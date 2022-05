Christensen podpisal z Barcelono, zdaj ne želi igrati za Chelsea

Trener Chelseaja Thomas Tuchel v finalu angleškega FA pokala minuli konec tedna ni mogel računati na branilca Andreasa Christensena. Razloga za njegovo odsotnost v finalu njegov trener javno ni želel obelodaniti. Potrdil pa je, da danski branilec ni prvič odpovedal nastopa na dan tekme.

Andreas Christensen bo po izteku svoje trenutne pogodbe s Chelseajem poleti okrepil Barcelono. To je jasno, pravi razlog za njegove nepojasnjene odsotnosti z igrišča na tekmah Chelseaja v minulih tednih pa do zdaj ni bil znan. Thomas Tuchel je potrdil, da je vzorec preklica nastopa na dan tekem pri Dancu prepogost. Ne želi igrati Finale pokala je bila peta od zadnjih šestih tekem na katerih Christensen ni stopil na igrišče. "Andreas se je z menoj pogovoril zjutraj na dan tekme. Povedal mi je, da ni pripravljen na tekmo. Ni želel biti niti na klopi. Za to je imel svoje razloge. Ti bodo ostali zasebni in zaupni," je Tuchel podelil razlog za pozno spremembo prve enajsterice na dan finala, ki so ga Londončani proti Liverpoolu izgubili po izvajanju enajstmetrovk. "To se ni zgodilo prvič, saj smo se v minulih tednih soočali s podobnimi situacijami. Zato v minulih tednih ni igral redno. Na svojo odsotnost nas je opozoril zelo pozno ne zgolj na dan finala, ampak tudi v minulih tednih. Zato ne morem predvideti, kaj se bo zgodilo na prihodnjih tekmah," je Tuchel izrazil svoje nezaupanje v pripravljenost Christensena za nastopa na zadnjih dveh tekmah premierligaške sezone proti Leicester Cityju in Watfordu.

Danec sicer ni edini branilec Chelseaja v podobni situaciji, saj se je tudi Antonio Rüdiger že dogovoril za prestop v moštvo finalistov letošnje Lige prvakov Real Madrid. Za razliko od Danca pa je Nemec svojemu rojaku na klopi Chelseaja bil na voljo na zadnjih petih tekmah. Odigral je tudi celotnih 120 minut v omenjenem finalu pokala.

Negotova prihodnost Prihodnost tretjega izkušenega branilca in kapetana Chelseaja Cezarja Azpilicuete je tudi pod vprašajem, saj njegova pogodba prav tako poteče poleti. Španec se za razliko od Rüdigerja in Christensena še ni dogovoril o prestopu v drug klub. Tuchel je potrdil, da Azpilicueto želi imeti v svojem moštvu tudi v prihodnosti. "Glede na to, da bomo izgubili ključne branilce ne bi bilo idealno razmišljati o tudi o odhodu Cezarja. On predstavlja vse, kar je Chelsea," je svojega kapetana pohvalil nemški strateg.

