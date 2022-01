Christian Eriksen se vrača na Otok, podpisal za Brentford

Član elitne angleške lige Brentford in Danec, ki se je pred časom razšel s svojim dosedanjim klubom, milanskim Interjem, ker v Italiji ne dovolijo igranja s srčnim spodbujevalnikom, sta se pogodbeno zavezala do konca letošnje sezone, je na spletni strani sporočil klub.

"Veselim se ponovnega sodelovanja s Christianom. Minilo je že nekaj časa, odkar sem ga nazadnje treniral, od takrat se je zgodilo veliko stvari. Christian je bil takrat star 16 let in je postal eden najboljših veznih igralcev na svetu. Osvojil je lovorike po vsej Evropi in postal zvezdnik danske reprezentance. Izkoristili smo neverjetno priložnost, da v Brentford pripeljemo igralca svetovnega razreda. Sedem mesecev ni treniral z ekipo, je pa veliko dela opravil sam. Telesno je do neke mere pripravljen, a zagotovo potrebuje še nekaj časa, da se vrne na svojo najvišjo raven," je dejal trener Brentforda Thomas Frank , ki je z Eriksenom že sodeloval v danski reprezentanci do 17 let. "Pri najboljših močeh ima Christian sposobnost, da narekuje tempo nogometne igre. V klub bo prinesel izkušnje vrhunskega nogometa. Pričakujem, da bo imel vpliv tako v garderobi kot tudi na treningu."

Eriksen, ki bo čez 14 dni praznoval 30. rojstni dan, je že uspešno igral na Otoku, osem let je bil član Tottenhama, za katerega je na 226 tekmah dosegel 51 golov. Za Dansko je zbral 109 nastopov in dosegel 36 golov. Zadnji njegov nastop v reprezentančnem dresu, ko so se Danci merili s Finci, bi se skoraj končal tragično. Zadnje tedne je treniral v svojem nekdanjem klubu, amsterdamskem Ajaxu.

Eriksen je v pogovoru za dansko televizijsko postajo DR v začetku tega meseca dejal: "Moje sanje so, da se ponovno pridružim reprezentanci in znova zaigram na Parkenu (domačem stadionu na Danskem) ter dokažem, da je šlo za enkraten nesrečen dogodek, ki se ne bo več ponovilo. Želim dokazati, da sem šel naprej in da lahko spet igram za reprezentanco." Njegov agent Martin Schoots pa je za BBC povedal: "Če bi znova zaigral v Angliji, bi tako za Chrisa kot tudi njegovo družino zagotovo pomenilo, da bi se počutili, kot da so prišli domov." Britanska javnost je Christiana vedno obravnavala izjemno dobro, ne le zaradi njegovih vrhunskih nogometnih veščin, ampak tudi zaradi njegovih človeških vrednot, skromnosti in altruizma.