Christian Pulisic se seli v Milano

Američan Christian Pulisic je novi nogometaš italijanskega prvoligaša Milana. Novico so v klubu potrdili v četrtek, ko so zapisali, da je 24-letnik podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

icon-expand Christian Pulisic FOTO: Twitter Rossoneri naj bi po poročanju medijev londonskemu Chelseaju za prestop odšteli 22 milijonov evrov. S tem se klub s Stamford Bridgea ni obogatil, saj je nogometaša leta 2019 pripeljal iz nemške Borussie Dortmund za 64 milijonov evrov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lani je Pulisic na 24 tekmah v angleškem prvenstvu dosegel vsega en gol, skupaj pa je za Chelsea na 145 tekmah zabil 26 golov in s klubom osvojil tudi ligo prvakov. Dres reprezentance ZDA je oblekel na 60 tekmah.