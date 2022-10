Christoph Daum je zbolel za rakom

Daum je nekdanji nogometaš, po koncu kariere pa je uspešno prestopil med trenerje. Je nekdanji trener številnih nemških in turških klubov: Bayerja iz Leverkusna, Eintrachta iz Frankfurta, Stuttgarta in Kölna, Bešiktaša in Fernbahčeja, nazadnje je bil selektor reprezentance Romunije.

Informacijo o bolezni je Daum objavil na Instagramu, na fotografiji je skupaj z zdravnikom Jensom Krögerjem. "Pozdravljeni, dragi ljubitelji nogometa, danes bi se rad obrnil na vas z zelo osebnim sporočilom. Na žalost sem se moral v zadnjih nekaj mesecih umakniti iz javnosti, saj so mi v okviru rutinskega pregleda diagnosticirali raka. Od takrat sem pri prof. dr. Jürgenu Wolfu in njegovi ekipi v najboljših rokah in vesel sem, da zdravljenje zame zelo dobro deluje! Saj me poznate: sem borec in tega izziva se bom lotil z optimizmom in vso močjo. Zato spoštujte, da zdaj potrebujem zasebnost, da si čim prej opomorem. Cenim vaša pozitivna sporočila in se vam zahvaljujem za vašo podporo. Vsem vam lahko le svetujem: pravočasno pojdite na preventivo proti raku! S spoštovanjem, Christoph Daum," je zapisal v sporočilu.