Naša reprezentanca kvalifikacije začenja v Ligi C, v skupini C2 pa bodo poleg Slovenije igrale še Latvija, Severna Makedonija in Moldavija. V petek, 5. aprila, bo Slovenija v Ljubljani v Športnem parku Ljubljana-Šiška gostila Moldavijo, tri dni kasneje pa sledi gostovanje v Skopju in tekma proti Severni Makedoniji. "Začenjamo kvalifikacije, igramo v Ligi C. Naš cilj je, da smo prvi v skupini. Kar bo manj, bo neuspeh. Dokazati moramo, da sodimo ligo višje. Najprej moramo narediti, kar se od nas pričakuje," je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Saša Kolman .

"Vse, kar smo hoteli v okviru pripravljalnih tekem prenesti na igrišče, smo prenesli. S tega vidika smo pripravljeni na kvalifikacije. Naslednji korak pa je, da ustvarimo kult reprezentance. Jasno sporočilo za vse punce: igranje za reprezentanco mora biti za vsako čast, ne pa nekaj, kar jim pripada ali na kar bo prišlo kar samoumevno. Polagam na srce vsem: da igranje za državo, za Slovenijo in borba za grb mora biti nekaj posebnega. Tako se morajo reprezentantke tudi obnašati. Vse tiste, ki temu ne bodo sledile ali pa dihale kot ekipa, mesta v tej reprezentanci ne bodo imele."

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaške faze in finalnega turnirja play-offa. Ligaška faza se igra v enakem formatu kot Uefina Liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige: Liga A s 16 ekipami, Liga B s 16 ekipami in Liga C z 19 ekipami. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske. Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na evropsko prvenstvo in biti čim višje uvrščene za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/2026.