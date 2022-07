Cilj je graditi na temeljih iz Kišinjeva

Mariborčani so po črnem tednu za slovenski klubski nogomet ostali edini klub na sončni strani Alp, ki si še lahko zagotovi evropsko jesen. Po izpadu iz kvalifikacij za Ligo prvakov proti moldavskemu Šerifu jih sedaj v boju za Ligo Evropa čaka finski Helsinki. Trener Radovan Karanović pravi, da so kljub izpadu proti Šerifu postavili temelje, na katerih želijo graditi. Proti finskemu izzivu še ne želi pogledovati, najprej jih v domačem prvenstvu čaka derbi s Koprom.

icon-expand Maribor je proti Šerifu dolgo držal ničlo, potem pa izpadel po trenutku nezbranosti v svojem kazenskem prostoru. FOTO: Damjan Žibert

Maribor je bil na obeh tekmah proti moldavskemu Šerifu v podrejenem položaju, a je vse do 88. minute povratnega srečanja v Kišinjevu držal ničlo, potem pa po padcu koncentracije in napaki obrambe prejel odločilni zadetek. "Po tekmi proti Šerifu smo bili razočarani, saj smo dolgo uspevali ustavljati poskuse tekmecev in dobili zadetek šele tik pred koncem tekme. Toda to je nogomet, moramo se sprijazniti z razpletom in iti naprej z dvignjeno glavo. Zdaj imamo novo priložnost, da osvojimo prvenstvene točke, potem pa se znova usmerjamo k naslednjemu evropskemu izzivu," pravi bočni nogometaš Ignacio Guerrico.

V Kišinjevu pokazali drugačen obraz V nedeljo aktualne prvake čaka gostovanje na Obali pri lani drugouvrščenem moštvu prve lige. "Koper ima posamično kakovost, sposobni so reševati situacije 'ena na ena', zato jim ne smemo puščati preveč prostora. Fantje so med tekmo v Kišinjevu pokazali drugačen obraz, tudi z veliko mero bojevitosti. Na teh temeljih moramo nadaljevati. Gremo odločno v novih 90 minut, potem pa z dodatno pozitivno energijo v priprave na dvoboj s Helsinki," je svoje varovance kljub izpadu pohvalil Radovan Karanović. Tudi Guerrico že nestrpno pričakuje nedeljski derbi na Bonifiki. O Kopru je govoril z izbranimi besedami: "Nedeljska tekma za nas pomeni priložnost, da povrnemo občutke iz prejšnje sezone. Koper je igral odlično. Ko so vršili pritisk na nas, so poskrbeli, da smo tudi mi morali igrati bolje. Znova potrebujemo zelo dobro predstavo z visoko stopnjo agresivnosti. Verjamem, da je pred nami zanimiva tekma. Ekipa je doživela precej sprememb, predvsem v ofenzivnem delu. Gre za proces, ki zahteva nekaj časa, toda verjamem, da bomo iz tekme v tekmo na višjem nivoju."

icon-expand Nekdanji mladi reprezentant Andraž Žinič se je iz Domžal preselil v Maribor. FOTO: Aljoša Kravanja

Vidaković namesto Makoumbouja, Žinič namesto Milca V tem tednu sta v Ljudski vrt prišli dve okrepitvi. Najprej srbski vezist Vladan Vidaković kot zamenjava za Antoina Makoumbouja, zatem pa iz Domžal še Andraž Žinič, ki bo zapolnil vrzel na desni strani obrambe, ki je nastala po poškodbi Martina Milca. "Veseli me, da smo rešili določene težave. Žiniča poznam že nekaj časa, poznam njegov način igre in verjamem, da bo pomenil okrepitev za moštvo. Prav tako tudi Vidaković, ki nam prinaša drugačno dimenzijo v zvezni vrsti. Razumljivo bosta potrebovala nekaj časa za prilagajanje na zahteve v igri, na klub, na razmere v Mariboru. Bomo pa skušali skrajšati obdobje prilagajanja in oba bosta v kadru že za tekmo v Kopru," je o novih pridobitvah povedal Karanović.

icon-expand Karanović bo proti Kopru že lahko računal na Vidakovića in Žiniča. FOTO: Luka Kotnik

Moldavija terjala Žuglja in Sirka V Ljudskem vrtu imajo kar nekaj zdravstvenih težav. Že omenjeni Milec in Aleks Pihler še nista sanirala poškodb, tekma v Kišinjevu pa je "vzela" še Nina Žuglja, ki je utrpel udarec v glavo, in Roka Sirka zaradi poškodbe gležnja. Karanović ob tem dodaja: "Moramo se prilagoditi, poiskali bomo nove rešitve. Do nedelje bomo pripravili predviden načrt. Časa za počitek ni, popolna osredotočenost je le na naslednji tekmi." Po derbiju v Kopru Mariborčane čaka prvi obračun s Helsinki, ki ga bo v četrtek gostil Ljudski vrt. Le tri dni kasneje bo mariborski stadion prizorišče prvega večnega derbija sezone, 11. avgusta pa vijolične čaka povratni obračun v finski prestolnici. Če bodo preskočili Helsinke, si bodo že zagotovili nastopanje vsaj v skupinskem delu Konferenčne lige. Če ne bodo uspešni, jih čaka še popravni izpit v play-offu kvalifikacij za tretjerazredno evropsko tekmovanje.