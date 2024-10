'Cilj je osvojiti tri točke, popraviti vtis in se vrniti v boj za prvo mesto'

Priznal je, da v četrtek v Oslu ob porazu z 0:3 niso bili pravi v nobenem delu igre. "Prepričan pa sem, da je bil to le naš slab dan in bomo jutri pokazali drugačen obraz. Ne smemo odstopati od naših principov, s Kazahstanom se bomo pomerili četrtič v relativno kratkem obdobju, tako da skrivnosti ni. Zagotovo ne bo lahka tekma, je pa kakovost na naši strani. Če bomo agresivni, bomo prišli do priložnosti in vzeli vse tri točke," je, kot piše STA, še povedal Šporar. Selektor Matjaž Kek je poudaril, da je po slabi predstavi na Norveškem obračun s Kazahstanci le dodaten izziv in izhodišče za kakovostno pripravo in boljšo izvedbo. "Da je Kazahstan doma in v gosteh drugačen, je jasno. A predvsem se moramo osredotočiti nase."