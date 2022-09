Cilj Slovencev ostaja obstanek v diviziji

Strokovni štab slovenske nogometne reprezentance gotovo veseli dejstvo, da v tej klubski sezoni pri atenskemu Panathinaikosu navdušujejo Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin. Zeleni iz grške prestolnice so na petih tekmah zabeležili prav toliko zmag in navijače Panathinaikosa je zajela prav evforija, saj že vrsto let niso bili v tako obetavnem položaju. Dobra forma omenjene trojice bo selektorju slovenske izbrane vrste Matjažu Keku gotovo v pomoč na tekmah proti kakovostnima reprezentancama Švedske in Norveške v Ligi narodov, kjer naši nogometaši še naprej verjamejo v obstanek.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:44 audio-control-play-line Pogovor z Gregorjem Sikoškom 04:02 audio-control-play-line Pogovor z Miho Blažičem icon-chevron-left icon-chevron-right