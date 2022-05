Cilj vrtnic jasen: na valovih mladinskega pogona mirno pluti med prvoligaši

Recepta, ki je prinesel uspeh v drugi ligi, Srebrnič ne misli spreminjati, a dodaja, da so okrepitve nujno potrebne. V prihodnosti bodo veliko stavili tudi na mladinski pogon, ki je v preteklosti dal številne reprezentante, v zadnjih letih pa bolj kot ne odražal mizerno stanje nogometa na Goriškem. A tako kot člani so se tudi kadeti in mladinci letos vrnili v prvo ligo, kar je dober nastavek za začetek nove nogometne zgodbe v Novi Gorici. In če kdo, potem jo je Miran Srebrnič sposoben peljati po pravi poti.

Ko smo ga ob koncu intervjuja pod tribunami goriškega športnega parka vprašali, zakaj je v Novi Gorici vedno tako uspešen, je v zanj značilnem slogu skromno odvrnil, da pač dobro pozna ustroj kluba in ve, kako diha lokalno okolje. V prihodnji sezoni pa bo pred njim morda celo najtežja naloga doslej: prekrmariti klub v nemirnih vodah finančne negotovosti do obstanka med elito.

Prav vse lovorike, ki jih je v zgodovini samostojne države osvojil stari-novi prvoligaš iz Nove Gorice, imajo en skupni imenovalec – Mirana Srebrniča . Nogometaš, ki je vso svojo profesionalno kariero preživel v "plavem" dresu, je med letoma 1993 in 2007 osvojil štiri prvenstvene in dva pokalna naslova. Leta 2014 je bil kot pomočnik Luigija Apollonija zraven pri zadnji pokalni lovoriki, v sezoni 2016/2017 pa je vrtnice popeljal do presenetljivega drugega mesta v prvi ligi.

Tukaj sem že dosti let – s krajšimi prekinitvami. Poznam okolje in vem, kako diha ta klub. Vsako okolje je specifično. Imam dobre odnose z navijači, tako da mi je sigurno lažje kot nekomu, ki pride sem in tega ne pozna. Še posebno zdaj, v časih, ko v Gorici ne cvetijo rožice, ko ima klub kar nekaj težav s financami in smo morali stisniti zobe. Lažje je bilo, ker sem imel takšno zaupanje.

Malo je nogometnih akterjev, ki pri nas, v svojem lokalnem okolju, uživajo takšen ugled kot vi. Koliko vam pomeni odnos z navijači in ali vam bo zaradi tega kaj lažje? V 2. SNL so bili praktično povsod z vami …

To je osnova za rezultat. Atmosfera v moštvu je bila odlična. Tudi hierarhija je bila prava. Moram pohvaliti igralce, ker so vzdrževali dobro kemijo v garderobi, ki je zagotovo pripomogla k dobrim rezultatom.

Normalno je, da atmosfera v klubu po izpadu ni dobra. Veliko igralcev je odšlo, nekateri pa niso verjeli, da lahko ustvarimo ekipo za napredovanje. Takoj smo si zastavili cilj, da sestavimo moštvo, ki bo zmožno napasti prvo mesto. Dobro smo zadeli z okrepitvami. Dosti igralcev je bilo nepoznanih, a so pokazali kvaliteto in velik napredek. Veliko je slonelo na izkušenih nogometaših, domačinih, ki so že prej imeli izkušnje iz prve lige. Okoli njih smo zgradili ekipo, ki se je izkazala za pravo.

Želja je obdržati čim več igralcev. Je še zelo mlad, še posebno v prvem delu sezone je pokazal zares dobre igre. Rešil nam je kar nekaj tekem, izsilil je nekaj enajstmetrovk in dosegel nekaj pomembnih golov. Je pa še mlad, tako da se bo moral še razvijati. Nekaj mu manjka v fazi obrambe, ampak vse to se da popraviti. Sigurno bomo delali na tem, da bi ostal naš.

Lahko da se bo kaj dogajalo, ampak v drugi ligi težje opozoriš nase. Pred tremi, štirimi leti smo naredili res dobro delo, ko smo prodali Blessinga Elekeja, Matijo Bobna, Rifeta Kapića in Andreja Kotnika. Ampak tista ekipa je dosegla drugo mesto v državi, letos pa smo igrali v drugi ligi. Če si prisiljen prodajati in tistih, ki so odšli, ne nadomestiš, je normalno, da se ti zgodi, kar se je zgodilo nam.

Trenutni igralci si zaslužijo, da ostanejo tu, ker so oni izborili prvo ligo. Normalno pa je, da bomo morali dodajati. Eni že imajo svoja leta. Tu so še poškodbe, ki jih je treba upoštevati. V prvi ligi je potreben širši kader, ker so zahteve večje, ritem je napornejši. Morali bomo najti dobre alternative za primer poškodb.

Preskočila je samozavest. Ko igralec čuti podporo trenerja, da več, kot bi dal sicer. Poznal sem ga že od prej in želel sem si, da bi se vrnil v naš klub. V preteklosti ga je pestilo veliko poškodb. Letos je imel nekaj manjših težav, a je odigral zelo dobro sezono. Dosegal je pomembne gole. Upam in verjamem, da bo še napredoval.

Po lanskem izpadu so se v prvo ligo ekspresno vrnili tudi kadeti in mladinci. Kako pomembno je, da ima klub, kot je Gorica, dobro delujočo mladinsko šolo? Ste zadovoljni s trenutnim stanjem?

To je zelo velik uspeh. Poleti je bilo čisto razsulo tudi v mladinski šoli. Naredili so ogromno delo, še posebej v zimskem prestopnem roku, ko so lovili zaostanek 16 točk na skupni lestvici. Uspeli so izboriti prvo ligo in to je zelo pomembno ne samo za nas, ampak za celotno regijo. Dobro delo v mladinski šoli je osnova za prihodnost. Naš cilj mora biti, da bomo imeli vsaj polovico kadra domačega in da bo ta sposoben igrati v prvi ligi.

Verjetno je cilj koga iz mladinske šole priključiti članskemu moštvu. Koliko takšnih igralcev vidite trenutno?

Za prvo ligo – težko. Igrali so v drugi mladinski ligi, to bi bil prevelik preskok. Je nekaj fantov, ki imajo potencial, ampak bi jih bilo treba posoditi, recimo v drugo ligo, kjer bi redno igrali in se razvijali.

Arčon je dejal, da naslednjo sezono ne bo cilj zgolj obstati v ligi, o mestih pa ni želel govoriti. Kaj natančno bodo vaši cilji?

Če rečeš, da greš v prvenstvo, da bi obstal v ligi, potem se boš res boril za najnižja mesta. Moja želja je neka mirna plovba na sredini lestvice. Prva liga je zelo zahtevna, razlike so majhne. Če pogledamo letošnjo sezono – izpadel je Aluminij, ki je imel kar dobro moštvo. Zahtevno bo, ampak cilj je sredina lestvice.