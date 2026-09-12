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Nogomet

Slovenski legendi enotni: Naših nižjih lig ne smemo podcenjevati

Ljubljana, 12. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
NK Slovan

Danes se bo na Kodeljevem odvil izredno zanimiv "derbi" druge slovenske lige. Pod Golovcem se bosta udarila Slovan in Vrhnika. Poleg tega, da sta ekipi točkovno poravnani na ligaški razpredelnici, bo srečanje zanimivo tudi zaradi trenerskega obračuna nekdanjih slovenskih reprezentantov. Nasproti si bosta stala dobra prijatelja in nekdanja soigralca - Sebastjan Cimirotič in Ermin Raković.

Dva "Slovanovca", nekdanja reprezentanta in odlična prijatelja, Sebastjan Cimirotič in Ermin Raković se bosta danes merila ob strani terena. Napadalca, ki sta v sezoni 2006/07 tvorila napadalni dvojec, ki je v Domžale prinesel prvi naslov državnega prvaka, zdaj delujeta v drugi slovenski ligi. Legendarni "Cime" vodi svoj matični klub - Slovan, Rakovič pa sedi na klopi novinke med drugoligaško druščino - Vrhnike.

Kluba sta si na lestvici zelo blizu, oba sta na uvodnih petih tekmah zbrala devet točk. Vrhničani zasedajo peto mesto, Ljubljančani pa sedmo. Tekma bo imela tako poleg simboličnega tudi zelo velik rezultatski pomen. Za obe ekipi je bil glavni cilj pred začetkom sezone obstati v drugi ligi.

"Pripravljamo se kot na vsako drugo tekmo. Nobeno srečanje ni posebno, zagotovo pa se veselimo obračuna proti Vrhniki. Vemo, da gre za izjemno resno in mlado ekipo, ki je v rezultatskem naletu. Bomo videli, kakšen bo potek srečanja, seveda pa upam na zmago Slovana," je povedal Cimirotič, ki v letošnji sezoni preživlja trenerski ognjeni krst v članskem nogometu.

"Pred začetkom sezone smo si bili z vodstvom kluba enotni, da je naš glavni cilj obstanek v ligi. Vse, kar bi bilo več od tega, bi bil zgolj en izredno lep plus. Zelo dobro smo začeli in si priborili devet točk. Imamo še nekaj rezerv, te je treba še izkoristiti, biti ponižen in pridno nabirati točke," je za naš medij povedal nekdanji izjemni slovenski reprezentant.

Vrhniška jadrnica na zeleno-belem vetru

Rakoviću je v lanski sezoni uspel veliki met. Z Vrhniko je dobil srdit boj proti Šenčurju in se skupaj z varovanci prebil v drugorazredno klubsko tekmovanje v državi. Jasno je bilo, da bo novinka v ligi potrebovala veliko dodatne pomoči, če se želi izogniti ekspresnemu povratku v tretjo ligo. Ta je prišla v obliki dogovora z ljubljansko Olimpijo, ki je klubu svojega nekdanjega igralca posodila štiri igralce - Tian Vasić, Žiga Pečjak, Frano Mohorovičić in Inas Kukavica so okrepili Vrhniko. Predvsem slednja sta sezono začela odlično, oba sta dosegla po dva zadetka, Kukavica pa je po besedah Rakoviča pripravljen tudi za igro na višjem nivoju.

Povratek na "svoje" Kodeljevo, kjer je začel tlakovati svojo izredno bogato kariero, mu bo seveda pomenil veliko, a njegov cilj je jasen: "Zame je seveda zelo posebna tekma. Sem nekdanji Slovanovec, Cimeta pa zelo dobro poznam, a zdaj sem trener Vrhnike in moji fantje dobro vedo, da me na Kodeljevem zanima zgolj zmaga," je povedal Rakovič, ki je prav tako odlično začel sezono.

"Moram reči, da sem zadovoljen s tem, kako smo jo sestavili. Pri tem so nam zelo pomagali igralci, ki so prišli iz Olimpije, s katero smo sklenili dogovor. To so mladi fantje, ki potrebujejo čas in rastejo iz meseca v mesec. V kadru imamo veliko mladosti, s čimer sem zelo zadovoljen. Letos ne bomo zgolj sodelovali, ampak se nas bo tudi veliko vprašalo," je povedal nekdanji reprezentant.

Nekoč valilnica talentov, danes v sivini druge lige

Samir Handanović, Zlatan Ljubijankić, Andraž Kirm, Petar Stojanović, Aleš Čeh, Sebastjan Cimirotič in še bi lahko naštevali reprezentante, ki so svoje bogate kariere začeli v kultnem ljubljanskem klubu. Pred vhodom na Kodeljevo nas na bogato zgodovino Slovana spomni grafit, namenjen na žalost pokojnemu Marku Elsnerju - enemu najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, ki je v mladosti prav tako nosil sveti rdeči dres.

Grafit Marka Elsnerja na Kodeljevem
Grafit Marka Elsnerja na Kodeljevem
FOTO: 24ur.com

Nekoč sinonim za dobro delo z mladimi, Slovan dandanes životari v nižjih ligah. Žalosten zaton enega največjih klubov v prestolnici, ki so mu primat zdaj odvzele ekipe, ki nimajo niti približno enakega renomeja. Ime Slovan med mladimi enostavno nima enako težkega pomena kot nekdaj. "S tem problemom se ukvarjamo že nekaj časa. Zdi se mi, da je pomen Slovana nekoliko zbledel z novo generacijo, drugače dojemajo ta klub. V klubskih prostorih so izobešene slike vseh mojstrov, ki so tukaj pilili svoje sposobnosti. Zgodovine se ne da izbrisati. V prihodnosti bomo delali na tem, da se fantje izobražujejo in da izvedo, kdo vse je pisal najlepše zgodbe na Slovanu," je povedal Cime.

"Zgodba o Slovanu je na svoj način tragična. Gre za neprekinjeni cikel, najprej se nekoliko dvigne, potem pa znova ponikne. Potreben bi bil nek investitor, ki bi zbral vse stare Slovanovce in začel graditi organsko in dolgoročno usmerjeno zgodbo. Potencial je neizmeren, res bi se dalo narediti nekaj velikega. Vsi pa vemo, da brez financ nič ni možno," pa je stanje svojega matičnega kluba komentiral Raković.

Sebastjan Cimirotič
Sebastjan Cimirotič
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

"Slovenskih nižjih lig ne smemo podcenjevati"

V četrtek je Danijel Šturm zabil dva gola na tekmi Lige prvakov proti Lensu. Slovenec zagotovo živi svoje sanje, pot do katerih pa je začel tlakovati v slovenski drugi ligi. Podobno pot je prehodilo ogromno reprezentantov, kar jasno kaže, da igranje v nižjih slovenskih ligah ni nič sramotnega, kot si radi zamišljajo številni mladi nogometaši. Vzvišen odnos do članskega nogometa, četudi ta ni na najvišji ravni, je škodljiv in zagotovo slabo vpliva na marsikatero kariero. "Vedno sem realen. V nogometu in življenju nasploh bližnjice ne obstajajo. Pot športnika je izredno težka," je bil slikovit Cimirotič, ki še kako dobro ve, da je svet nogometa izredno krut.

Cime je del izredno zvezdniške trenerske zasedbe, ki trenutno deluje v drugi ligi. Kot smo že omenili, Vrhniko vodi Rakovič, legenda Gorice Miran Srebrnič vodi Bilje, Tonči Žlogar je glavni trener sežanskega Tabora, Dejan Djuranović sedi na stolčku Triglava in še bi lahko naštevali. Tudi to kaže na pomembnost naše druge lige, ki je še zdaleč ne gre odpisati: "Liga je zelo kakovostna in je še zdaleč ne gre podcenjevati. Tukaj deluje ogromno odličnih igralcev in trenerjev. Upam, da nivo lige dvignejo tudi v smislu marketinga, saj si ti fantje zaslužijo, da se o njih govori. Rad bi poudaril tudi, da ne smemo ignorirati naše tretje lige, ki je prav tako polna talenta. Šturm je odličen primer, kako daleč te pripeljeta ponižnost in delavnost. Sanjati je dovoljeno."

Veliko mladih igralcev bi raje igralo v prvi mladinski ligi, kot pa se za sezono preselilo stopničko nižje in okusilo članski nogomet: "Zelo so pomembni tudi ljudje okoli igralcev, ki jim svetujejo glede njihove kariere. Vedno moraš narediti korak nazaj, da bi potem storil dva naprej. Nove generacije se bodo morale začeti zavedati, ali pa bodo obsojene na igranje v nižjih avstrijskih ligah, kjer dobijo neko plačilo," je še povedal nekdanji odlični napadalec Olimpije, Hajduka in Lecceja.

Cimirotič upa na povratek zmajev na želen nivo

Pogovora z ljubljansko legendo nismo mogli skleniti brez vprašanja o trenutnem stanju v Olimpiji. Zmaji so po slabi prejšnji sezoni letošnjo začeli še huje. Kot nekdanji ljubljenec domače publike si Cime želi, da odgovorni prevzamejo krivdo za padec forme v zmajevem gnezdu: "Kot človek, ki je toliko dal Olimpiji, si seveda želim, da se stanje izboljša. Predvsem pa morajo vodilni možje prevzeti odgovornost za nastalo stanje. Navijačem privoščim, da se Olimpija vrne na vrh slovenskega nogometa, in ni me strah, da se to ne bi zgodilo," je še povedal strelec prvega zadetka Slovenije na svetovnih prvenstvih.

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