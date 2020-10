Mourinho po polomu Uniteda: Še dobro, da sem obrambni trener

"To ni bil najhujši dan v zgodovini Manchester Uniteda, ampak najhujši dan v moji trenerski karieri in v karierah mojih nogometašev," je bil povsem jasen Norvežan na klopi Uniteda, ki tudi dan po katastrofi ni ponudil konkretnega pojasnila za pravi brodolom svojega moštva. "Drži, da smo izgubili od odličnega nasprotnika, toda velik delež k temu porazu smo prispevali sami z nedopustnimi napakami v polju. Težko je pojasniti, kaj vse je šlo na tej tekmi narobe," je pristavil Solskjaer, nakar je na svoj račun prišel nekdanji šef stroke pri Manchester Unitedu in zdajšnji trener 'Spursov' Jose Mourinho .

Cinični Mourinho

"To se ne dogaja vsak dan, da na Old Traffordu premagaš tako slovitega nasprotnika s takšno razliko. Vem, da bodo mnogi rekli, da smo večji del srečanja igrali z igralcem več v polju, a drži tudi, da smo kar nekaj igralnega časa igrali številčno izenačeni. Vodili smo z 2:1 ter popolnoma nadzorovali potek dogodkov na igrišču in si ustvarili še cel kup zrelih priložnosti," je uvodoma dejal navdušeni "Mou" ter v svojem ciničnem slogu dodal:

"Še dobro, da sem obrambni trener. Kaj šele, če bi razmišljal drugače, potem bi bil rezultat še vsaj enkrat višji. Klubsko vodstvo je v poletnem prestopnem roku opravilo izjemno delo in moštvo okrepilo z nekaj izjemnimi posamezniki. Predvsem v napadalnem delu, kjer imamo zdaj kar nekaj različnih možnosti za razvoj igre in doseganje večjega števila zadetkov. Bolj kot sam rezultat na tej tekmi me veseli odlična igra in dejstvo, da kljub zgodaj prejetemu zadetku nismo povesili glav. To, kar se je dogajalo v nadaljevanju tekme, se zgodi verjetno enkrat v življenju."