'Ciper? Je zelo neugodna ekipa, če jo podceniš. Ampak igramo doma'

Novopečeni selektor Boštjan Cesar trdi, da je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu si že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago."Za nas je to zelo pomemben termin, ker po njem začnemo že Uefa ligo narodov. Imamo določene nove principe, zahtevam pa maksimalno osredotočenost od prve do zadnje minute. Ciper je zelo neugodna ekipa, če jo podceniš. Ampak ker igramo doma, pričakujem, da bomo od začetka agresivni in se bomo veselili z navijači," je povedal Cesar.
Kot je glede novih zamisli v igri pojasnil selektor, so doslej igrali s tremi v zadnji liniji, želijo pa si tudi s štirimi. "Res je, da gledamo tudi na to, kako nasprotna ekipa stoji, da vidimo, kje imamo priložnost za prebijanje," je še povedal Cesar in dodal, da tako proti Cipru kot v nedeljo proti Hrvaški zaradi poškodbe ne bo Petra Stojanovića.
V nedeljo ob 20.45 bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Slovenska vrsta se je se ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima šest zmag, tri remije in tri poraze. S Hrvaško pa je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala pa je eno zmago, štiri remije in sedem porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11., Slovenija 58., Ciper pa je 126.
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