Boleča ciprska zaušnica ob neprepoznavni predstavi Kekove čete

Slovenska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za SP 2022 doživela drugi poraz. Domači Ciprčani so slavili z 1:0, potem ko je edini zadetek v končnici prvega polčasa dosegel Ioannis Pittas. V nadaljevanju je četa Matjaža Keka vse moči usmerila v napad, a si pravih priložnosti ni uspela pripraviti.

Slovenija prvi kvalifikacijski cikel tako zaključuje s tremi osvojenimi točkami. S tolikimi, kot so ji pred začetkom napovedovale stavnice in večina strokovnjakov. A ostal bo zelo grenak priokus. Zaradi poraza proti Rusom nihče ni bil pretirano razočaran, sploh zaradi tako presenetljive zmage nad Hrvaško. Obenem je Slovenija v Sočiju pokazala veliko in izgubila predvsem zaradi dveh poceni prejetih zadetkov. Za predstavo na Cipru pa tega ne moremo trditi. VarovanciMatjaža Keka so bili v napadu neprepoznavni in brez idej, v obrambi pa se je še kako poznala odsotnost prvega stebra Mihe Mevlje, ki je počival zaradi kartonov.Ioannis Pittasje zamenjavo zanj, Kenana Bajrića v 42. minuti šolsko vrgel iz igre in nato uspešno matiral še sicer zopet solidnega Jana Oblaka. Kot se je kasneje izkazalo, je bilo to tudi dovolj za končno zmago. Drugi poraz, ki za Slovenijo v boju za svetovno prvenstvo nikakor ni usoden, a jo postavlja v povsem drugačno izhodišče v primerjavi s tistim, v katerem je bila pred slabim tednom dni.

Boljši začetek, Ciper zadel z edinim strelom v okvir

Slovenija je podjetneje začela obračun na stadionu GSP v Nikoziji. Že na začetku druge minute se je v ugodnem položaju znašel Blaž Kramer, ki je v konici napada začel ob odsotnosti Andraža Šporarja, a je v zaključku povsem zgrešil žogo, tako da ciprski vratarNeophytos Michaelni bil v nevarnosti. Nato je sledilo več kot pol ure zatišja, ko smo bolj ali manj spremljali boj na sredini igrišča, pravih priložnosti pa ne na eni ne na drugi strani ni bilo. Šele v 36. minuti je bilo zopet nevarno pred vrati domačih, ko je po zavrnjeni podajiJosipa Iličića, ki je pred tem v svojem slogu preigraval po desni strani, poskušal Jasmin Kurtić, njegov strel je ciprska zadnja vrsta preusmerila, Michael pa ga je z zadnjimi močmi le poslal v kot. Kmalu zatem, v 42. minuti, pa je Ciper iz svojega prvega – in v prvem polčasu tudi edinega – strela v okvir vrat prišel do zadetka. Kurtić je z nenatančno podajo zapravil posest na slovenski polovici,Fotis Papoulis je nato z leve strani lepo zaposlilIoannisa Pittasa, ki je s prvo potezo iz igre vrgel Kenana Bajrića, z drugo pa premagal še nemočnegaJana Oblaka. Pittasu je uspel zares lep in predvsem dovolj natančen strel z levico za 1:0, kar je bil tudi končni izid prvega polčasa, v katerem smo videli malo nevarnih akcij.

Brezzobo nadaljevanje

Med odmorom se jeMatjaž Kek odločil za prvo zamenjavo, Miha Zajc je ostal v garderobi, na igrišču pa je nadaljeval Damjan Bohar. V drugi del je bolje vstopil Ciper. V 51. minuti si je napako privoščil Bajrić, ki je v zadnji vrsti poceni zapravil žogo, česar pa ni znal kaznovati Fotis Papoulis, ki je s kakšnih 18 metrov meril naravnost v Oblaka. Minuto kasneje je Minas Antoniou poslal oster predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer pa je vratar Atletica uspešno ujel žogo. V prvi tretjini drugega polčasa je bila Slovenija še naprej povsem neprepoznavna, v 54. minuti se je Kek tako odločil, da je videl dovolj, Kramarja je v konici napada nadomestil Haris Vučkić,Domen Črnigojpa je nadomestil bolj obrambno usmerjenegaJako Bijola. Vučkić je do svojega prvega strela prišel že kmalu po vstopu, ko je poskušal z glavo, a prek ciprskih vrat. V 72. minuti je z velike razdalje sprožil Kurtić, vratar Michail pa je žogo uspel odbiti. V 76. minuti smo videli sploh prvo veliko priložnost Slovenije v nadaljevanju, ko je po Iličićevi asistenci močno sprožil rezervist Črnigoj, a znova za približno meter previsoko. Tri minute kasneje je bilo nevarno po strelu Boharja z glavo, a so domači razčistili, za vsak primer pa je bil nekdanji nogometaš Maribora in Mure tudi v prepovedanem položaju. Oblak poskrbel, da je ostalo 1:0

V 81. minuti je Kek še zadnjič na tekmi menjal, Luka Zahović in Nino Kouter sta vstopila namesto Lovrića in Jureta Balkovca. Strelec edinega zadetka na tekmi Pittas je imel v 85. sijajno priložnost, da bi prednost Cipra še povišal, a se je s posredovanjem proslavil Oblak, ki je odbil v kot. Dve minuti kasneje je Pittas še enkrat preizkušal Oblaka, Škofjeločan pa se je zopet izkazal s posredovanjem. V zadnjih minutah so gostje vse moči usmerili v napad, kljub temu pa si pravih priložnosti niso pripravili.

Ciper je tako po remiju in porazu prišel do svoje prve zmage v tem kvalifikacijskem ciklu, za Slovenijo pa je to po presenetljivem skalpu Hrvaške drugi zaporedni poraz, potem ko je Kekove varovance pred dnevi v Sočiju ugnala Rusija.

