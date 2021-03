Ciprčani glasno proslavili zmago, v žep pospravili še 5000 evrov premije

Reprezentanca Cipra je bila po poročanju lokalnih medijev nagrajena za dobri predstavi na uvodu kvalifikacij za SP 2022. Otočani so doma sprva remizirali s Slovaško (0:0), nato pa na Reki namučili neprepoznavne Hrvate, a vseeno morali priznati premoč (0:1). Pred obračunom s Slovenijo je verjetno le redkokdo pričakoval zmago, a ravno to, svojo prvo na klopi državne reprezentance, je vendarle dočakal selektor Nikos Kostenoglou , ki je bil s strelcem edinega gola Ioannisom Pittasom veliki junak večera.

Samo Oblak vreden več kot pet ciprskih reprezentanc "Rezultat je povsem pošten in morda še malce prenizek, saj je imela ciprska reprezentanca več zrelejših priložnosti za zadetek," so zapisali pri ciprskem športnem portalu Goal in izpostavili, da je njihova reprezentanca na treh tekmah z (vsaj na papirju) boljšim tekmecem prejela le en zadetek. Ne gre pozabiti, da jih je Slovenija z Janom Oblakom , čigar tržna vrednost po trenutnih ocenah portala Transfermarkt presega petkratnik trenutne vrednosti celotne reprezentance Cipra (16,8 milijona evrov proti 90 milijonom evrov), že tri.

Goalje ciprsko reprezentanco pohvalil za vnovično odlično postavitev na igrišču in opozoril, da so bili Slovenci za domača vrata v prvem polčasu nevarni le enkrat, ko bi tudi po zaslugi preusmeritve njegovega strela kmalu zadel Jasmin Kurtić. Kljub slovenskemu pritisku v drugem polčasu so bili Ciprčani tisti, ki bi si bolj zaslužili drugi zadetek, so prepričani na v torek zelo veselem sredozemskem otoku.

Kostenoglou: Moramo ostati skromni

"Ta zmaga nam daje pogum, optimizem in samozavest. Po prvih dvajsetih minutah smo vzpostavili ravnotežje in korak za korakom prišli do zmage," je po tekmi dejal selektor Kostenoglou."Dosegli smo izvrsten gol, imeli smo tudi priložnosti za še kakšnega. V obrambi smo generalno gledano odigrali brezhibno. Na treh tekmah z zahtevnimi tekmeci smo prejeli le gol. Čestitke igralcem, državo so naredili ponosno,"je nadaljeval nekdanji branilec atenskega AEK, ki je po letošnjem prihodu na Ciper proslavljal svojo daleč največjo trenersko zmago.

"Kako daleč lahko pridemo? Ne spreminjamo svojega načrta. Vsako tekmo jemljemo kot ločeno enoto. Želimo biti konkurenčni, tako kot državni reprezentanci tudi pritiče. Moramo pa ostati skromni. Šli bomo korak za korakom. Če bomo podcenili situacijo, se nam lahko vse zelo hitro podre," je še dodal 50-letni Kostenoglou.