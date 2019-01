Cirque du Soleil na svetovno turnejo s predstavo 'Messi 10'

Predstava "Messi 10" bo premiero doživela 10. oktobra v Barceloni, nato pa se bo iz Katalonije podala na svetovno turnejo, ki se bo začela leta 2020. Legendarni Cirque du Soleil se je v preteklosti sicer že poklonil denimo Beatlom in Michaelu Jacksonu , argentinsko občinstvo pa so že navdušili s poklonom glasbeni skupini Soda Stereo. Lionel Messi bo sicer prvi športnik na seznamu uprizoritev slavnih akrobatov.

"Da, ideja je res nenavadna. Cirque du Soleil in Leo Messi. Jasno je, da nas je ta ideja zelo presenetila,"je priznal izvršni producent Cirque du Soleil Charles Joron. "A moram reči, da smo bili v isti sapi počaščeni, da je Leo razmišljal, da bi storil nekaj v sodelovanju s Cirque du Soleilom. Kot sem rekel v posnetku: tudi, če ne sledite nogometu, vsi vedo, kdo je Leo Messi. Če prihajaš iz države, kjer te bolj zanima hokej kot nogomet, še vedno poznaš Lea Messija. In kako izvrsten igralec je!"

'Življenje o otroku s sanjami'

Mukhtar O.S. Mukhtar, direktor in idejni vodja predstave, je dejal, da so se za Messija odločili, ker gre za "zgodovino, ki še nastaja" in ker še nikoli niso uprizorili predstave o še živečem športniku.

"Običajno naše predstave pripravimo o ljudeh, ki so preminili. Zato gre za zapuščino. Toda Messi zapuščino ustvarja prav zdaj, medtem ko govorimo. Zato želimo slediti tej zapuščini, poleg tega pa ustvariti predstavo, ki proslavlja njegove atribute," je dejal Mukhtar.

Pinto je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da se je ob sodelovanju s Cirque de Soleilom znašel pred 'enim največjih izzivov' v življenju, saj je del ekipe, ki bo skrbela za glasbeno podlago: