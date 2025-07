Čistka Alonsa: prihodnost petih Realovih nogometašev negotova

Real Madrid se je to poletje lotil temeljite prenove ekipe. Obrambne vrste so okrepili Dean Huijsen, Alvaro Carreras in Trent Alexander-Arnold. Pridružil se je tudi mladi napadalni talent Franco Mastantuono, medtem ko pri Realu računajo tudi na Gonzala Garcio iz Realove akademije. Klub so zapustili Luka Modrić (Milan), Lucas Vazquez (še brez kluba) in branilec Jesus Vallejo (Albacete).

Real Madrid FOTO: AP icon-expand

Kot piše AS, je Real odprt za prodajo Rodryga, Ferlanda Mendyja in Davida Alabe, medtem ko pri Daniju Ceballosu ter Endricku ostaja še nekaj negotovosti. Končna odločitev naj bi bila sprejeta po srečanju s trenerjem Xabijem Alonsom.

Visoka plača Alabe povzroča skrbi

Največje breme v garderobi naj bi bil Alaba. Klub mu je pri 33 letih ponudil možnost delnega izplačila in prekinitve pogodbe, a zaman, saj Avstrijec ne pristaja na prekinitev pogodbe. Razumljivo, zasluži kar 22,5 milijona evrov letno in je drugi najbolje plačani član belega baleta – več zasluži le Kylian Mbappe (31,2 milijona evrov).

David Alaba FOTO: AP icon-expand

Po navedbah španskih medijev nanj Alonso vsekakor ne računa več, pred njim bodo imeli prednost Huijsen, Eder Militao, Antonio Rüdiger in Raul Asencio. Ker Madrid ni pripravljen izplačati celotnega zneska, ostajata le dve možnosti: da ga kdo kupi ali da ostane. Glavna možnost je arabski trg.

Za Rodryga ni prostora, a visoka cena otežuje odhod

Rodrygo vztraja, da ne želi oditi, vsaj dokler se ne pogovori iz oči v oči z Alonsom. A dejstva govorijo zase – na klubskem SP je igral le 91 minut (od tega 65 v uvodni tekmi). Bask nanj očitno ne računa, Real pa ga noče prodati za manj kot 100 milijonov evrov.

Xabi Alonso in Rodrygo FOTO: Profimedia icon-expand

Liverpool se je za njegove usluge ohladil in ogrel za Alexandra Isaka, Arsenal zmrznil, Bayern pa ga nima za prvo izbiro, potem ko so Bavarci sredstva vložili v Luisa Diaza iz Liverpoola.

Endrick na posojo?

Endricka skrbi pomanjkanje minut v letu, ko je na sporedu svetovno prvenstvo. Če Endrick odide, bo to le posoja – nikakor prodaja. A mladi Brazilec podobno kot Rodrygo ne želi oditi.

Endrick FOTO: AP icon-expand

Mendy po prihodu Carrerasa brez pravih možnosti

Po prihodu Carrerasa mora oditi Mendy ali pa Fran Garcia. In trenutno je videti, da Francozu kaže precej slabše. Pri Realu so prodajo Garcie izključili – njegov dobri nastop na svetovnem klubskem prvenstvu ga je utrdil, poleg tega pa se bolje ujema z Alonsovo vizijo igre.

Ferland Mendy FOTO: AP icon-expand

Problem pa je, da ima Mendy pogodbo do 2028, poleg tega pa zaradi številnih poškodb (štiri letos) in starosti (30 let) nima prave tržne vrednosti – ocenjen je na le 14 milijonov evrov.

Za odhod Ceballosa potreben prihod dodatnega vezista

Če Ceballos odide, bo vezna linija Madridčanov podhranjena – ostanejo le Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler in Eduardo Camavinga, medtem ko bo Jude Bellingham po operaciji odsoten tri mesece. Štirje igralci za tri položaje.

Dani Ceballos FOTO: AP icon-expand