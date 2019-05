Čistka na Camp Nou: Rakitić na pragu Interja

Po porazu na Anfieldu se je plaz kritik vsul tudi nad Ivana Rakitića, ki v polfinalu Lige prvakov ni navdušil, še več, navijači so prepričani, da je prav on eden izmed glavnih krivcev za blamažo v Liverpoolu. Hrvaški vezist je Barcelonin dres oblekel pred petimi leti, v tem času pa blaugrani pomagal do lovorike Lige prvakov in kar štirih naslovov španskih prvakov.