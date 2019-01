City praznih rok proti 'srakam', United končal zmagovito serijo

Nadaljuje se angleška Premier League. V Newcastlu so gostovali aktualni prvaki iz Manchestra in nepričakovano izgubili z 1:2. Gostje so že v prvi minuti preko Sergia Aguera povedli, v nadaljevanju pa je domačim uspel preobrat (2:1). Serija zmag Manchester Uniteda je v 24. krogu končana. Rdeči vragi so na Old Traffordu remizirali z Burnleyjem (2:2). Domači so po zaostanku ubežali porazu z goloma v zadnjih minutah.

Pep Guardiola FOTO: AP Izid 24. kroga:

Arsenal - Cardiff 2:1 (0:0)

Aubameyang 66./11-m, Lacazette 83.;

Mendez-Laing 93.



Fulham- Brighton 4:2 (0:2)

Chambers 46., Mitrović 58., 74., Vietto 79.; Murray 3., 17.



Huddersfield - Everton 0:1 (0:1)

Richarlison 3.

RK: Digne 66./Everton

Jona Gorenca Stankoviča (Huddersfield) ni bilo v ekipi.



Wolverhampton - West Ham 3:0 (0:0)

Saiss 66., Jimenez 80., 86.



Manchester United -. Burnley 2:2 (0:0)

Pogba 88./11-m, Lindelöf 92.; Barnes 52., Wood 81.



Newcastle- Manchester City 2:1 (0:1)

Rondon 65., Ritchie 80./11-m; Agüero 1.