Cityjev 18-letnik odločil derbi s Tottenhamom

Uvodna tekma 35. kroga angleške Premier League je postregla z zanimivim derbijem med Manchester Cityjem in Tottenhamom. V Ligi prvakov so bili boljši Londončani, ki so izločili tekmeca, tokrat so bili boljši igralci Cityja, tekmo je odločil Phil Foden že v peti minuti tekme (1:0).

Phil Foden FOTO: AP Moštvi Manchester Cityja in Tottenhama sta odigrali že tretjo medsebojno tekmo v zadnjem obdobju. Po dveh v četrtfinalu Lige prvakov (Tottenham je izločil City) je bil tokrat derbi na sporedu kot uvod v 35. krog angleškega prvenstva. Tekma je bila precej pomembnejša za sinje modre, saj v boju z Liverpoolom za naslov prvaka ne smejo narediti napake in izgubljati točk. Trener Pep Guardiola je opravil tri menjave v postavi Cityja glede na zadnjo tekmo v Ligi prvakov, na igrišče je poslal naslednje igralce: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinčenko, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Bernardo Silva, Sergio Aguero, Raheem Sterling. Trener gostov Mauricio Pocchetino je opravil več menjav, peterica je bila drugačna v primerjavi z zadnjim derbijem, na igrišče je poslal naslednjo enajsterico: Paulo Gazzaniga, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen, Juan Foyth, Dele Alli, Eric Dier, Ben Davies, Son Heung-min, Christian Eriksen, Lucas Moura. Eden od tistih, ki je priložnost tokrat dobil od prve minute, je bil tudi 18-letni Phil Foden. Mladenič je izvrstno izkoristil priložnost, saj je v 5. minuti povedel City v vodstvo po podaji Sergia Aguera je iz neposredne bližine zatresel mrežo. To je bil izid polčasa, Son Heung-minje imel največ priložnosti pri gostih, a brez uspeha. Tudi v drugem delu tekme je imel City premoč v posesti (v odstotkih 61:39), v 59. minuti so gostje želeli enajstmetrovko zaradi igranja z roko Walkerja, vendar se sodnik ni odločil za penal. Pri domačih je imel najlepšo priložnost Sterling, a je Gazzaniga izvrstno ubranil strel z nogo. Izid se ni več spremenil in City je vpisal pomembne točke. tekma Izid:

Manchester City - Tottenham 1:0 (1:0)

Foden 5.