Kompanyjev sanjski gol popeljal City pred Liverpool v srditem boju za naslov

City je imel pobudo v prvem polčasu, a golov navijači niso videli. Mladi Foden je zapretil v 11. minuti, izkazal se je vratar, najlepšo priložnost je imel Sergio Agüero v 32. minuti, ko je po podaji iz kota zadel prečko, vratar Kasper Schmeichel pa je žogo izbil z golove črte. Tudi v drugem polčasu so domači krenili z vsemi "topovi" in stopnjevali pritisk, gosti pa so se zanašali le na protinapade. Sredi drugega polčasa je bilo v strelih kar 16:4 za City, a brez učinka. V 58. minuti je od daleč s strelom zapretil Gundogan, a je žoga zletela mimo gola.

Igra je potekala v glavnem le na polovici Leicestra, gostitelji so pletli mrežo okoli kazenskega prostora, v 69. minuti je Schmeichel s fantastično reakcijo ubranil strel Aguera iz neposredne bližine. A malce zatem so navijači videli enega najlepših golov v sezoni, saj je Vincent Kompany z neverjetnim strelom, pravo"bombo," zadel zgornji kot vrat. Neubranljiv strel kapetana, vratar je bil brez moči. Oživele so tribune stadiona Etihad in precej bremena je padlo z ramen igralcev Cityja. Izid se ni več spremenil in City je zabeležil pomembne tri točke, saj imajo pred zadnjim krogom znova točko prednosti pred Liverpoolom (95:94).

tekma

Izid:

Manchester City - Leicester 1:0 (0:0)

Kompany 70.

lestvica