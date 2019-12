Nepričakovan poraz prvakov: City, resda z igralcem manj, izpustil prednost dveh golov

Wolverhampton je lahko zadovoljen s prvo polovico sezone, saj ni daleč od mest, ki po koncu sezone prinašajo nastope v evropskih pokalih. Portugalski strateg Nuno Espirito Santo je pred tekmo otoškim medijem hitel pripovedovati, da bo na vsak način na kolena poskušal spraviti tudi aktualne prvake, ki ob visokem zaostanku za Liverpoolom nimajo več veliko prostora za spodrsljaje. Pot do pozitivnega rezultat je za gostitelje hitro tlakovana, a ne povsem po njihovi krivdi. Že v deseti minuti je zaradi nedovoljenega posredovanja izven kazenskega prostora rdeči karton prejel vratar Ederson Santana de Moraes inPep Guardiola je moral žrtvovati napadalca Sergia Agzuera, daje v vrata stopil rezervni vratar Claudio Bravo. Sinjemodri so navkljub kadrovske podhranjenosti še naprej boljši tekmec na travniku, igralec manj v polju se jim niti ni poznal in v 21. minuti so po enajstmetrovki prišli tudi do zasluženega vodstva. Raheem Sterling je bil izvajalec, a dvakrat zapored ni izkoristil strela z bele točke, zato pa je bil ta angleški reprezentant prvi na odbitku in pospravil žogo za hrbet Ruia Patricija, ki se je pred tem izkazal z obrambo. Ko je isti igralec na začetku drugega dela goste popeljal v vodstvo z 2:0, je kazalo na gladko zmago aktualnih prvakov, a so v zadnje pol ure dvoboja gostitelji senzacionalno zabili kar tri gole, dva v zadnjih osmih minutah, in zmaga je nepričakovano ostala doma.



Izidi, 19. krog:

Wolverhampton - Manchester City 3:2 (0:1)

Traore 55., Jimenez 83., Doherty 89.; Sterling 23., 50.

RK: Ederson 12. (Manchester City)



Tottenham- Brighron 2:1 (0:1)

Kane 53., Alli 72.; Webster 37.



Chelsea - Southampton 0:2 (0:1)

Obafemi 31., Redmond 71.



Bournemouth - Arsenal 1:1 (1:0)

Gosling 35.; Aubameyang 64.



Aston Villa - Norwich 1:0 (0:0)

Hourihane 64.



Crystal Palace - West Ham 2:1 (0:0)

Kouyate 68., J. Ayew 90.; Snodgrass 57.

Everton - Burnley 1:0 (0:0)

Calvert Lewin 80.

Sheffield United - Watford 1:1 (1:1)

Norwood 36./11-m; Deulofeu 27.



Manchester United - Newcastle 4:1 (3:1)

Martial 24., Greenwood 36., Rashford 41. Martial 51.; Longstaff 17.



Leicester City -Liverpool 0:4 (0:1)

Firmino 31., 74., Milner 72./11m, Alexander-Arnold 78.