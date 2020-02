City bo pravico iskal na športnem razsodišču v Lozani

Komisija za nadzor financ pri krovni evropski nogometni federaciji, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je v poslovanju moštva s stadiona Etihad ugotovila resne kršitve pravil licenciranja in finančnega fair playa, pokroviteljstva in finančnega poslovanja. Nepravilnosti so se dogajale med letoma 2012 in 2016, Uefa pa je še dodala, da v klubu niso dovolj sodelovali pri preiskavi.

Zgodovinska sodba nogometnemu velikanu

Za poznavalce nogometnega zakulisja je Uefina sodba precedenčna oziroma zgodovinska, saj je evropska zveza kaznovala enega izmed velikanov angleškega in evropskega nogometa na podlagi razkritij, zbranih na spletni strani Football Leaks, ki jih je nato natisnil še nemški časnik Der Spiegel novembra 2018.

Elektronska sporočila, dokumente in pogodbe, med njimi so se znašli tudi zapisi, povezani s spornim poslovanjem Manchester Cityja, je zbral portugalski heker Rui Pinto. Objave so sprožile preiskavo Uefe, neodvisni sodni senat evropske zveze pa je ugotovil, da je Man City med letoma 2012 in 2016 podajal lažne in prenapihnjene podatke o svojih prihodkih z naslova sponzorskih pogodb. Po poročilih Spiegla so pri Cityju lagali glede pravega izvora sponzorskih milijonov in prikrivali dejanske stroške.