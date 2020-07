City bo znova zapravljal: Guardiola v 'lov' na Alabo in Koulibalyja

Če gre verjeti zapisom britanskih medijev, se je strateg meščanov Josep "Pep" Guardiola močno ogrel za usluge dolgoletnega bočnega branilca münchenskega Bayerna Davida Alabo, s katerim je svoj čas 49-letni katalonski strokovnjak že uspešno sodeloval. Obenem pa si je nekdanji trener Barcelone in Bayerna zaželel tudi izvrstnega branilca Napolija Kalidouja Koulibalyja.



Toda v obeh primerih ne bo šlo tako zlahka. Ne glede na to, da so arabski šejki za nove okrepitve pripravljeni odšteti 165 milijonov evrov. V Münchnu in Neaplju so namreč trdno odločeni zadržati svoje najvidnejše člane; ne nazadnje se je na to temo javno že oglasil strateg serijskih nemških državnih prvakov Hansi Flick, ki pod nobenim pogojem ne bo dovolil avstrijskemu reprezentančnemu bočnemu branilcu, da zapusti Saebener Strasse. Podoben status v vrstah Neapeljčanov ima tudi senegalski reprezentant Koulibaly, za katerega je kontroverzni predsednik kluba Aurelio De Laurentiis že napovedal, da ne bo mogel zamenjati klubskega okolja brez plačila visoke odškodnine. Za Senegalčeve usluge se poleg sinjemodrih iz Manchestra zanimajo še pri domačih konkurentih Liverpoolu in Unitedu.