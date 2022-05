City do konca sezone ostal brez treh branilcev

Vodilni klub angleškega nogometnega prvenstva Manchester City je do konca sezone ostal brez treh ključnih obrambnih igralcev. Kot je potrdil trener Pep Guardiola, so poškodovani Ruben Dias, John Stones in Kyle Walker.

Stones in Walker sta se poškodovala na polfinalni tekmi Lige prvakov proti Real Madridu, piše hrvaška tiskovna agencija Hina, Ruben Dias pa je moral predčasno končati nedeljsko tekmo proti Newcastlu zaradi poškodbe mišice. "Ruben, Kyle in John nam do konca sezone ne bodo več na voljo," je dejal Guardiola, ki ne more računati niti na Nathana Aka, ki ima težave z gležnjem. Do konca Premier lige ManCity čakajo še tekme proti Wolverhamptonu, West Hamu in Aston Villi. Ta čas ima City na vrhu lestvice tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Liverpoolom. icon-expand Kyle Walker FOTO: AP