De Bruynova mojstrovina dovolj za nove tri točke prvakov

Manchester City se je tokrat moral znajti brez Erlinga Haalanda, ki je pred dnevi staknil vročino in še ni povsem okreval. Tudi brez svojega prvega strelca so meščani na zahtevnem gostovanju pri sicer nič kaj razpoloženemu Leicester Cityju odnesli celo kožo. Za to je najbolj zaslužen Kevin De Bruyne, ki je z magično potezo v 49. minuti poskrbel za edini gol na tekmi, ko je s prostega strela s kakšnih 25 metrov meril tik ob stičišče prečke in vratnice. Leicester City se je večino tekme posvečal branjenju in prežal na protinapade. V zaključku je bil nekajkrat blizu zadetku, a je bil gostujoč vratar Ederson izjemno razpoložen in je poskrbel, da je ostalo pri 0:1. Nogometaši Cityja so tako s tekmo več za točko prehiteli Arsenal, ki se bo lahko na vrh znova vrnil v nedeljo, ko na Emirates prihaja Nottingham Forest.

"Dokazali smo, da lahko zmagujemo tudi brez Erlinga Haalanda. Na srečo se mi je prosti strel zares posrečil. Tudi Ederson je danes branil odlično. Vsi govorijo, kako dober je pri gradnji napadov, a pozabljajo, da je predvsem odličen vratar. To je še enkrat več dokazal," je misli po tekmi strnil junak srečanja De Bruyne.