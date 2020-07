Silva junak zmage Cityja, Tottenham pridobil v boju za Ligo Evropa

Sinjemodri so povedli že v šesti minuti tekme, ko se je pod mojstrovino s prostega strela podpisal španski vezist David Silva. Mrežo gostujočega vratarja Aarona Ramsdala je s pomočjo prečke zatresel z natančnim in močnim plasiranim strelom z levico. Če se je Silva v šesti minut izkazal z mojstrovino, pa je v 39. zaposlil strelca Gabriela Jesusa, ki je v kazenskem prostoru osmešil obrambo Bournemoutha in s strelom na oddaljeno vratnico z desnico matiral tudi tokrat nemočnega Ramsdala. V drugem polčasu je gostom uspelo zabiti, a je bil napadalecJoshua King v prepovedanem položaju, kar je potrdil tudi VAR. Šlo je za vprašanje nekaj centimetrov, ki tokrat niso bili na strani gostov. Če v 59. minuti VAR ni bil na strani gostov, pa v 73. minuti ni bil na strani domačinov. Glavni sodnik Lee Mason je posredovanje Steva Cooka ocenil za prekršek za enajstmetrovko, a si je nato po ogledu video posnetka premislil. Bournemouth se je le uspel dokopati do častnega zadetka, ko je v 89. minuti tekme mrežo Edersona po šolski akciji in šah-matu v treh potezah zatresel rezervist David Brooks. Kljub temu je City varno pripeljal tekmo do konca in vpisal še tretjo zaporedno zmago, skupno pa že 24. v sezoni Premier League.

Zmaga za Tottenham, remi Wolverhamtpona

Spursi so v 36. krogu Premier League z 2:1 slavili v gosteh pri Newcastlu. Tottenham je na St. James Parku povedel v 27. minuti tekme, ko se je pod zadetek podpisal Heung-Min Son. Južnokorejec je v koronapremoru odslužil obvezni vojaški rok, to pa je bil sploh prvi zadetek za Sona po nadaljevanju Premier League. Pred poškodbo in koronapremorom je konec januarja in v začetku februarja zabijal kot za stavo, saj se je med strelce vpisal na zadnjih petih tekmah pred poškodbo. Domače srake so izenačile v 56. minuti tekme, ko je gostujočega čuvaja mreže premagal škotski vezist Matt Ritchie. Ta je s pravcato bombo z levico z leve strani skorajda razparal mrežo Huga Llorisa. Veselje Newcastla ni trajalo dolgo, saj je že štiri minute kasneje za vodstvo Tottenhama poskrbel prvi napadalec Spursov Harry Kane. S krasno podajo ga je zaposlil lanska okrepitev Steven Bergwijn, Kanu pa z glavo ni bilo težko zadeti na oddaljeno vratnico. Končnih 3:1 je v 90. minuti z drugim golom na tekmi postavil Kane. Ta je v mrežo srak z glavo pospravil odbitek po strelu Erika Lamele. Tottenham je vpisal še 55. točko sezone, to pa je bila za Spurse še 15. zmaga v sezoni Premier League.

Tokrat je na roko četi Joseja Mourinha, ki se bori za šesto mesto, ki še vodi v kvalifikacije Lige Evrope, šel tudi izid tekme v Burnleyju, kjer je Wolverhampton že okušal slast zmage, nato pa je v 95. minuti iz enajstmetrovke končnih 1:1 postavil Chris Wood. Wolves so zdaj pred Tottenhamom le še točko (56/55), do konca prvenstva pa sta še dva kroga. V igri je za evropsko vozovnico je tudi Sheffield United, ki ima s tekmo manj 54 točk.