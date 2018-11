City dodobra napolnil mrežo Southamptona in sam zavzel prvo mesto

Nogometaši Manchester Cityja so delo opravili že v uvodnih 20 minutah, ko so kar trikrat zatresli mrežo Southamptona. Prvi gol so si gostje na Etihadu v šesti minuti zabili kar sami. Leroy Saneje z leve strani podajal v sredino kazenskega prostora, žogo pa je v lastno mrežo ob nespretnem posredovanju poslal Wesley Hoedt. Šokirani nogometaši Southamptona so po žogo v mrežo morali vnovič v 12. minuti, ko je iz podobne akcije (le da z desne strani) po podaji Raheema Sterlinga zadel Sergio Agüero. V 18. minuti je z bližine neubranljivo bombo v mrežo gostov pospravil še David Silva. V 30. minuti so gostje iz 11-metrovke znižali na 1:3 – zadel je Danny Ings-, tik pred koncem prvega polčasa pa se je med strelce vpisal še Sterling, ki se mu je s podajo oddolžil Agüero.