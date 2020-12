City doma ugnal Fulham, United z zmago proti West Hamu pozabil na evropski poraz

Tako nogometaši Manchester Cityja kot tudi mestnega tekmeca Manchester Uniteda so v 11. krogu angleške Premier League dosegli novi zmagi. Prvi so na domači zelenici brez večjih težav z 2:0 odpravili Fulham, medtem ko so varovanci norveškega stratega Oleja Gunnarja Solskjaerja prepričljivo s 3:1 na gostovanju premagali West Ham United.

Več sledi! icon-expand Manchester City - Fulham (Statistiko tekme zagotavlja Sofascore.com) FOTO: Sofascore.com Angleško državno prvenstvo, 11. krog, izidi:

Burnley - Everton 1:1 (1:1)

Brady 3.; Calvert-Lewin 45+3.



Manchester City - Fulham 2:0 (2:0)

Sterling 5., De Bruyne 26.



West Ham United - Manchester United 1:3 (1:0)

Souček 38.; Pogba 65., Greenwood 68., Rashford 78.



Chelsea - Leeds United