City hitro pozabil na poraz v mestnem derbiju in napolnil mrežo Southamptona

Nogometaši Manchester Cityja so se po porazu na mestnem derbiju proti Unitedu minuli vikend hitro vrnili na zmagovito pot. V sredo so namreč v vnaprej odigranem dvoboju 33. kroga angleške lige na domačem igrišču s 5:2 (3:1) premagali Southampton in prednost pred najbližjimi zasledovalci spet povečali na 14 točk.

Na začetku tekme je bilo sicer videti, da so varovanci Pepa Guardiole še pod vtisom poraza na derbiju, Southampton je imel veliko terensko premoč, toda prvi gol so vendarle dosegli domači. V 15. minuti je Oleksandr Zinčenko z leve strani podal žogo v sredino, strel Phila Fodena je vratar Alex McCarthy še odbil, a točno na nogoKevina De Bruyneja, ki jo je od prečke poslal za golovo črto. Domači vratar Ederson Moraes je po tem nekajkrat preprečil izenačenje, v 25. minuti pa je vendarle klonil, iz enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Aymeric Laporte, ga je s strelom po sredini premagalJames Ward-Prowse. Southampton je bil po izenačenju še naprej nevarnejši, toda v 40. minuti je Che Adams storil napako, ki jo je izkoristil Riyad Mahrez. V tretji minuti sodniškega podaljška je nato Ilkay Gündogan dosegel še tretji gol za domače. icon-expand Nogometaši Manchester Cityja še naprej meljejo svoje nasprotnike v domačem državnem prvenstvu. FOTO: AP Ti se z vodstvom niso zadovoljili, na začetku drugega dela stopili na žogo in nevarno ogrožali vrata tekmecev. Mahrez je bil v 55. minuti še drugič natančen, Adams je le dobro minuto pozneje izid znižal, De Bruyne pa v 59. minuti spet razliko povečal na tri gole. Kljub manj zavzeti igri bi domači lahko dosegli še kakšen gol, zapravili so še kar nekaj priložnosti. Angleško državno prvenstvo, 33. krog, izid:

Manchester City - Southampton 5:2 (3:1)

De Bruyne 15., 59., Mahrez 40. 55., Gündogan 45.+3; Ward-Prowsw 25., Adams 56.