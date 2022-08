City in Liverpool spet glavna kandidata za naslov v Premier League

Nogometaši Manchester Cityja in Liverpoola so spet glavni kandidati za naslov prvaka v angleškem prvenstvu, ki se začenja v petek. City in Liverpool sta vladarja angleškega nogometa v zadnjih letih, zadnja dva naslova je osvojil City, toda Liverpool je odločen, da serijo meščanov prekine. Redsi so v vitrine že postavili prvo lovoriko sezone, angleški superpokal.

icon-expand Liverpoolovi nogometaši slavijo zmago v Community Shieldu. FOTO: AP Liverpool, prvak iz leta 2020, je ambicije pokazal v angleškem superpokalu (Community Shiled), v katerem je bil na medsebojni tekmi od tekmecev boljši s 3:1. Za Liverpool je bil to 16. naslov v tem tekmovanju, a prvi po šestnajstih letih, Manchester City, ki je lani izgubil proti Leicestru, pa ostaja pri šestih superpokalnih lovorikah. Zadnja dva naslova je osvojil v letih 2018 in 2019. PREBERI ŠE Na Otoku pred tekmami ne bodo več klečali Trener redsov Jürgen Klopp se zaveda, da je od ekipe Pepa Guardiole lahko boljši v eni tekmi, precej težje pa bo moštvo, ki je bilo v Premier League v zadnjih petih letih štirikrat najboljše, premagati v skupnem seštevku celotnega tekmovanja (38 krogov). Zanimiva je tudi računalniška napoved razpleta, saj ima po izračunih superračunalnika, ki so jih objavili angleški časniki, Liverpool največ možnosti za osvojitev naslova prvaka. V tej sezoni mu napovedi dajejo 49,7 odstotka možnosti za naslov, le malce, 2,7 odstotka zaostaja City (47 odstotkov). Nato naj bi glede na končno uvrstitev ob koncu sezone do desetega mesta sledili Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal, West Ham, Newcastle, Leicester in Aston Villa. Teorija je eno, praksa pa običajno nekaj drugega, a vseeno bo zanimivo ob koncu pogledati, kako se je razpletlo. City je od vseh angleških klubov tudi v letošnjem, zaenkrat še trajajočem, prestopnem roku največ zapravljal, za velike denarje je v ekipo pripeljal norveškega zvezdniškega napadalca Erlinga Haalanda, ki naj bi bil to, kar je ekipi španskega strokovnjaka manjkalo, da osvoji tudi svoj prvi naslov v Uefini Ligi prvakov. V superpokalu se napadalec, ki je prišel iz Dortmunda, ni najbolj izkazal, zamudil je nekaj priložnosti, zadel pa je tudi prečko. "Slej kot prej se mu bo odprlo. Zame je pomembno, da je do priložnosti sploh prišel," je po uvodnem porazu dejal Guardiola, ki po novem lahko računa še tudi na angleškega reprezentanta Kalvina Phillipsa in Argentinca Juliana Alvareza. V prestopnem roku je bilo tudi nekaj odhodov, klub je med drugimi zapustil Gabriel Jesus, a zaradi njih se nihče ni posebej obremenjeval. Liverpool je zapustil Sadio Mane, ki se je preselil k Bayernu, njega naj bi z goli nadomestil Darwin Nunez. Odšlo je nekaj rezervistov, a ekipa je v glavnem nespremenjena in bo Cityju spet predstavljala veliko nevarnost. Močnejši kot v prejšnji sezoni je videti tudi Chelsea, odpisati pa ne gre niti Tottenhama, ki je obdržal vse glavne adute, pridobil pa še Richarlisona iz Evertona ter Yvesa Bissoumaja iz Brightona. Manchester United je že nekaj let daleč od stare slave. Letos je napovedoval zveneče okrepitve, a do njih zaenkrat ni prišlo. Tako bo ob nekaj odhodih, med katerimi je bilo najodmevnejše slovo Paula Pogbaja, stavil na novega trenerja Erika ten Haga, ki je prišel iz Ajaxa. Nizozemec bo imel veliko dela, da popravi porušene odnose znotraj ekipe in od svojega najboljšega igralca Cristiana Ronalda izvleče vse, kar Portugalec zna. Arsenal je lani za las ostal brez Lige prvakov, letos pa verjame, da bo s precej prenovljeno ekipo konkurenčen najboljšim. Lani ga je pokopal slab začetek, trener Mikel Arteta verjame, da bo letos drugače. West Ham, sicer v nedeljo prvi tekmec Cityja, je spet največji kandidat, da zagreni življenje največjim, visoke cilje ima tudi bogati Newcastle. icon-expand Pep Guardiola FOTO: AP