City in Liverpool z remijem poskrbela za še bolj napeto Premier ligo

Aktualni angleški prvaki so na domačem stadionu pričakovano prevladovali v posesti žoge. Tudi več priložnosti so si priigrali, a gostje iz Liverpoola so se dobro upirali in domov se vračajo s točko v žepu.

City je tekmo začel bolje, prevlado pa je v 27. minuti kronal kdo drug kot Erling Haaland. Branilec Cityja Nathan Ake je na sredini igrišča lepo preigral dva igralca Liverpoola in podal Haalandu, ki je Alissona zlahka premagal in svoje moštvo povedel v vodstvo 1:0.