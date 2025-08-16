Svetli način
Nogomet

City in Tottenham s prepričljivima zmagama odprla novo domačo sezono

London, 16. 08. 2025 21.44 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , A.V.
Nogometaši Manchester Cityja, ki ob Liverpoolu, Arsenalu in Chelseaju veljajo za najresnejše kandidate za naslov, so v uvodu nove sezone angleške lige na gostovanju pri Wolverhamptonu slavili s 4:0. Podobno uspešni so bili tudi nogometaši Tottenhama, ki so s prepričljivih 3:0 na domači zelenici odpravili zasedbo Burnleyja.

City je pri Wolverhamptonu povedel v 34. minuti, ko je zadel Erling Haaland iz bližine. Tri minute pozneje je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora zadel še novinec v sinjemodrem dresu Tijjani Reijnders, ki je imel veliko zaslug tudi pri prvem zadetku. Kljub dobremu začetku domačih v drugem delu je v 61. minuti spet udarila naveza Reijnders-Haaland, slednji je po Nizozemčevi podaji dosegel še drugi gol na tekmi za 3:0. Še eden od novincev Rayan Cherki je v 81. minuti z 18 metrov poskrbel za 4:0.

Pred tem sta se Aston Villa in Newcastle, ki ga še vedno pesti saga z odhajajočim prvim napadalcem Alexandrom Isakom, razšla z 0:0. Ekipi ob siceršnji terenski prevladi Newcastla nista pokazali prav posebej navdihujočega nogometa, domači so za nameček od 66. minute igrali brez izključenega Ezrija Konse.

Tottenham pod vodstvom novega stratega Thomasa Franka je gostil povratnika v prvo ligo Burnley in zmagal s 3:0. Londončani, ki naj bi kmalu iz Crystal Palacea pripeljali angleškega reprezentanta Eberechija Ezeja, so hitro povedli prek Richarlisona, ki je zadel z 12 metrov v 10. minuti. Isti igralec je podvojil prednost v 60. minuti, ko je mojstrsko zadel s strelom preko glave iz podobne razdalje, znova pa je bil podajalec novinec v ekipi Mohamed Kudus. Brennan Johnson je v 66. minuti poskrbel za 3:0.

Brighton in Fulham sta se razšla z 1:1, potem ko je Matt O'Reilly v 55. minuti z bel pike zadel za domače, Rodrigo Muniz pa je točko Londončanom prinesel v 96. minuti. Novinec Sunderland, ki je v prvi ligi prvič po letu 2017 in je v želji po obstanku med elito poleti precej zapravljal za okrepitve, je igral proti West Hamu in navdušil svoje privržence z zmago s 3:0. Eliezer Mayenda, Daniel Ballard in Wilson Isidor so zadeli v zadnje dobre pol ure tekme.

V petek so sezono odprli nogometaši Liverpoola in Bournemoutha so začeli novo sezono elitne angleške lige. Branilci naslova iz Liverpoola, ki veljajo za favorite tudi v tej sezoni, so s kar nekaj težavami slavili s 4:2.

Angleško prvenstvo, 1. krog, izidi sobotnih tekem:
Aston Villa - Newcastle 0:0

Sunderland - West Ham 3:0 (0:0)

Brighton&Hove Albion - Fulham 1:1 (0:0)

Tottenham - Burnley 3:0 (1:0)

Wolverhampton - Manchester City 0:4 (0:2)

