City izkoristil Arsenalova darila in ga ujel na vrhu lestvice

Arsenal je v zaostalo tekmo vstopil s prednostjo treh točk, ob tem ima v primerjavi s Cityjem tudi tekmo manj, a popotnica za četo Mikela Artete ni bila idealna. Topničarji so namreč na zadnjih dveh tekmah proti Evertonu in Brentfordu vknjižili le točko, za nameček pa je le nekaj ur pred tekmo odjeknila novica, da bo težko pričakovani derbi zaradi poškodbe izpustil Thomas Partey, za mnoge najpomembnejši član letos odlične Artetove zasedbe. Namesto njega je od prve minute premierno zaigral Jorginho.

Obračun na Emiratesu se je začel zelo živčno, da bi se igra razživela, so preprečevale številne prekinitve. Glavni sodnik Anthony Taylor je imel precej dela z mirjenjem razgretih strasti, številne ostre besede sta si ob stranski črti izmenjala tudi sicer dobra prijatelja Mikel Arteta in Pep Guardiola. Dogajanje na igrišču se je dokončno odprlo na sredini prvega polčasa, ko je zadetek gostom podaril Takehiro Tomiyasu. Japonec, začel je namesto Bena Whitea, je želel zavrniti žogo vratarju, a je njegovo namero prebral Kevin De Bruyne, ki je prestregel žogo in s prefinjenim lobom premagal Aarona Ramsdalea. Angleški vratar je bil nemočen, potem ko se je v trenutku strela znašel daleč od svojih vrat.

Kot že tolikokrat v tej sezoni, so topničarji po prejetem golu sijajno odreagirali. Po asistenci Oleksandra Zinčenka bi z glavo moral bolje zaključiti Eddie Nketiah, a je zgrešil okvir vrat. Napadalec Arsenala pa se je odkupil nekaj minut pred koncem prvega dela, ko ga je po strelu v kazenskem prostoru podrl Ederson. Taylor je nemudoma pokazal na belo točko in svoje odločitve ni spremenil navkljub pritoževanju nogometašev Cityja. Odgovornost nase je prevzel Bukayo Saka, ki je Brazilca poslal v napačno smer in poskrbel za 1:1. Tik pred koncem polčasa je bilo še enkrat nevarno pred domačimi vrati, ko je Rodri streljal z glavo, žoga pa se je od Nathana Akeja odbila v prečko in nato preko vrat.

Haaland je v tej sezoni Premier League dosegel že 26. zadetkov, kar je izenačenje najboljše sezone legendarnega Sergia Kuna Agüera: