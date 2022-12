City v razburljivi tekmi izločil Liverpool iz ligaškega pokala

Redsi so po prejetem zadetku pokazali drugačen obraz in že v 20. minuti izenačili. James Milner , ki je kasneje staknil poškodbo, zaradi katere je moral predčasno končati srečanje, je nesebično podal dobro postavljenemu Fabiu Carvalhu . 20-letnemu Portugalcu pa v kazenskem prostoru ni bilo težko premagati Stefana Ortege . Do konca prvega dela igre so bili znova podjetnejši meščani, imeli nekaj lepih priložnosti, a so bili kot po pravilu nenatančni, tako da je ostalo pri 0:0.

Še bolj atomski je bil uvod v drugi polčas. Že po dobri minuti igre je Rodri z lepo visoko podajo zaposlil Riyada Mahreza, ki je z enim dotikom iz igre vrgel Andyja Robertsona, miniaturo pa nadgradil še z natančnim zaključkom v malo mrežico. Navijači Cityja so še proslavljali zadetek, ko je na semaforju že pisalo 2:2. V prvi akciji po izvajanju s sredine igrišča so Redsi uspeli izenačiti. Napad je šel po levi strani, Darwin Nunez si je ustvaril dovolj prostora za natančno asistenco do Mohameda Salaha, ki je prehitel Nathana Akeja, in nato brez težav poslal žogo v nebranjeno mrežo domačih.

Po drugem izenačenju smo le deset minut čakali na nov zadetek. Še drugič na tekmi je bil kot asistent vpleten De Bruyne, tokrat je njegovo podajo v zadetek pretvoril branilec Ake, ki bi lahko pri golu Salaha v 48. minuti bolje odreagiral, z golom pa je poskrbel, da so navijači Cityja to hitro pozabili. Redsi pa tokrat niso imeli več dovolj dinamita, da bi še tretjič uspeli izenačiti. Na koncu je City zasluženo prišel do napredovanja v naslednji krog z izidom 3:2.