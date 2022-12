City na vrhu Uefine lestvice, od slovenskih klubov najvišje Maribor

Evropska nogometna zveza Uefa je objavila zadnjo klubsko lestvico v letu 2022. Na vrhu je angleški Manchester City, ki mu sledita Bayern iz Münchna in Liverpool. Gre za lestvico, ki temelji na koeficientu zvez in klubov. Sestavljajo ga izidi v zadnjih petih sezonah, vključno s trenutno, v ligi prvakov, evropski in konferenčni ligi.

icon-expand Nogometaši Maribora so najvišje postavljeni med slovenskimi klubi, zasedajo 148. mesto. FOTO: Luka Kotnik Manchester City je pri 131 točkah, Bayern pri 130, Liverpool pa jih ima 123. Toliko jih ima tudi četrtouvrščeni Chelsea, od Angležev pa je med deseterico še Manchester United na osmem mestu (97). Paris Saint-Germain je peti s 112 točkami, Real Madrid šesti (110), Barcelona sedma (98), Juventus deveti (90), Ajax pa deseti (89). Prvih šest klubov s te lestvice je tudi v tej sezoni uspešno igralo v skupinskem delu lige prvakov in si zagotovilo osmino finala. Ta bo na sporedu februarja. Med slovenskimi klubi je najvišje Maribor, ki je z 9,5 točke na 148. mestu. Olimpija je 158., Mura 187., Domžale 256., Koper 357., Celje 362., velenjski Rudar pa 366.