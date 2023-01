City ostaja v lovu za Arsenalom, Chelsea tone vse globje

Chelsea, ki pod vodstvom Graham Potterja tone vse globlje in po že šestem ligaškem porazu zaseda komaj deseto mesto, je poleg tekme za nekaj časa izgubil še dva igralca. Že v tretji minuti srečanja je nekdanji član Manchester Cityja Raheem Sterling , ki je prvič po dolgem času zaigral proti svojemu nekdanjemu klubu, ob dvoboju za žogo stopil na nogo visokoraslega branilca Johna Stonesa in se ob tem prijel za zadnjo stegensko mišico. Zamenjati ga je moral gabonski napadalec Pierre-Emerick Aubameyang , ki pa je bil nato, dokler ga ni Potter v 68. minuti raje vpoklical nazaj na klop, povsem neviden. Po 20 minutah igre se je nato poškodoval še ameriški reprezentant Christian Pulisic , zamenjal pa ga je mladi Carney Chukwuemeka , ki je bil v 44. minuti po hitrem protinapadu in strelu z roba kazenskega prostora še najbližje zadetku v prvem polčasu, a mu je veselje preprečila vratnica.

V drugi polčas pa so precej bolje krenili aktualni angleški prvaki in v 51. minuti je svojemu nekdanjemu klubu skoraj zadel Nathan Ake, ki je z glavo zadel zgolj prečko. Pep Guardiola se je po uri igre odločil za dvojno menjavo, ki je nemudoma obrodila sadove. V igro sta vstopila Jack Grealish in Ryad Mahrez. Angleški reprezentant se je iz leve strani kazenskega prostora izkazal v vlogi podajalca, alžirskemu reprezentantu pa ob statičnem Kepi Arrizabalagi in prepočasnemu Marcu Cucurelli ni bilo težko zadeti prazne mreže. City je proti brezzobemu Chelseaju prednost brez težav zadržal do konca tekme, še največ preglavic so Meščanom povzročili mladci Omari Hutchinson, Lewis Hall in Conor Gallagher, ki so v igro vstopili v 68. minuti, a gola naposled niso uspeli zadeti.