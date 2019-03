City po epskem preobratu še naprej sanja o 'četvorčku'

Le dan potem, ko so nogometaši Manchester Cityja izvedeli, da se bodo v četrtfinalu elitne Lige prvakov pomerili z angleškim tekmecem Tottenhamom, so se sinjemodri uvrstili v polfinale pokala angleške nogometne zveze (FA). A za napredovanje so se morali pošteno potruditi, saj je drugoligaš Swansea po prvem polčasu vodil z visokih 2 : 0, potem ko sta za Valižane, ki so v minuli sezoni še igrali med angleško elito, zadela Matt Grimes, ki je izkoristil najstrožjo kazen in Bersant Celina.

V drugem polčasu pa so gostje iz Manchestra silovito pritisnili na vrata domačinov in prvič se jim je to obrestovalo v 69. minuti, ko je s prekrasnim strelom z zunanjim delom stopala v 'malo mrežico' zadel Bernardo Silva. Domačini so se še naprej srčno branili, a bili v 78. minuti znova razočarani. Raheem Sterlingje gostom priigral enajstmetrovko, Sergio Agüeropa je prevzel odgovornost in si postavil žogo na belo piko. Argentino je sicer enajstmetrovko odlično izvedel, a žogo poslal zgolj v prečko, ki pa se je na njegovo srečo od vratarja Kristofferja Nordfeldtaodbila v gol za izenačenje na 2 : 2. In ko so mnogi gledalci že mislili, da bodo v južnem Walesu spremljali podaljške, je v 89. minuti še enkrat 'udaril' Agüero, ki je tokrat švedskega vratarja premagal z glavo za veliko zmago Manchester Cityja s 3 : 2 in napredovanje v polfinale. Varovanci Pepa Guardioles to zmago še naprej ostajajo v igri za zgodovinski četvorček lovorik v Angliji, potem ko so že osvojili angleški ligaški pokal, jim dobro kaže tudi v domačem prvenstvu, kjer vodijo po 30. krogih, kot rečeno pa so še v igri tudi za naslov med evropsko elito.

V polfinale se je uvrstil tudi Watford, ki je z 2 : 1 v 'mini' londonskem derbiju pred domačimi navijači ugnal Crystal Palace.

Četrtfinale pokal F.A., izidi:

Swansea - Manchester City 2 : 3 (2 : 0)

Watford - Crystal Palace 2 : 1(1 : 0)