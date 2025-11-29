City po vstopu Bijola zapravil prednost, a se rešil v sodnikovem dodatku

City je sanjsko odprl obračun na Etihadu in že v prvi minuti povedel prek Phila Fodna. Popolno prevlado domačih v prvem polčasu je nato kronal še Joško Gvardiol in kazalo je na zanesljivo zmago sinjemodrih.

Toda ob polčasu, ko je v igro vstopil slovenski branilec Jaka Bijol, se je razmerje moči povsem obrnilo.