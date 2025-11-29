Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

City po vstopu Bijola zapravil prednost, a se rešil v sodnikovem dodatku

Manchester, 29. 11. 2025 18.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
2

Manchester City je v 13. krogu angleške Premier lige težko s 3:2 premagal Leeds United, pri katerem je ob polčasu v igro vstopil Jaka Bijol. Za zmago sinjemodrih je v sodnikovem dodatku poskrbel Phil Foden.

City je sanjsko odprl obračun na Etihadu in že v prvi minuti povedel prek Phila Fodna. Popolno prevlado domačih v prvem polčasu je nato kronal še Joško Gvardiol in kazalo je na zanesljivo zmago sinjemodrih.

Toda ob polčasu, ko je v igro vstopil slovenski branilec Jaka Bijol, se je razmerje moči povsem obrnilo.

Jaka Bijol proti Manchester Cityju
Jaka Bijol proti Manchester Cityju FOTO: Sofascore.com

Leeds je hitro znižal zaostanek prek Dominica Calvert-Lewina, za izenačenje pa je poskrbel Lukac Nmecha, ki mu je Gianluigi Donnarumma sicer ubranil enajstmetrovko, a je uspel popraviti zapravljeno.

Meščani so v zaključku tekme vendarle pritisnili in v sodnikovem dodatku znova povedli, junak pa je bil Foden.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet premier liga manchester city bijol leeds
Naslednji članek

Barcelona vsaj začasno skočila pred Real

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
golobnadob
29. 11. 2025 19.39
glede na oceno, Bijol ni bil pomemben faktor.
ODGOVORI
0 0
Definbahija
29. 11. 2025 19.18
To je to. Real in City. Tolk bo podaljška da bodo zmagali
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385