City potrdil premoč, De Bruynejeva mojstrovina pokorila Chelsea

Liverpool in Chelsea sta pred decembrom še uspešno sledila ubijalskemu tempu Manchester Cityja, vendar je odlična igra varovancev Pepa Guardiole med božičnimi prazniki poskrbela za zavidanja vredno prednost kluba iz Manchestra na vrhu. Pred domačim srečanjem proti drugouvrščeni ekipi v ligi je njegova prednost pred Chelseajem znašala deset točk. Z zmago so igralci Cityja goste verjetno dokončno premagali v boju za naslov angleškega prvaka – 13 točk 16 krogov pred koncem je zadostna prednost, da so lahko navijači Guardiolovega moštva prepričani o končni uvrstitvi nad Londončane. Tako je Liverpool ostal edino moštvo, ki lahko še realno upa, da bo ustavilo lokomotivo iz Manchestra. Rdeči za Cityjem trenutno zaostajajo 14 točk, vendar so odigrali dve tekmi manj.

Tesen obračun in mojstrovina Belgijca

Trenerja obeh moštev sta tekmo začela s prvima enajstericama, ki sta poskrbeli za nekaj presenečenj. Pri Cityju tekme ni začel lanski najboljši igralec Premier lige, branilec Ruben Dias. Namesto njega je v osrčju obrambe poleg Aymerica Laporte poveljeval John Stones. Na drugi strani igrišča, pa je srečno loto številko za pravico igranja v konici napada tokrat izbral sicer vezist Phil Foden.

Trener Chelseaja Thomas Tüchel je imel največ težav z izbiro igralcev v osrčju svoje obrambe. Med vratnicami je namesto bolnega Edouarda Mendyja, začel Kepa Arrizabalaga. Pred njim je ravno tako bolna Andreasa Christensena in Trevoha Chalobaha zamenjal Malang Sarr, ki je v Premier ligi zaigral šele drugič v svoji karieri.

Edini zadetek je padel šele v 70. minuti tekme na stadionu Etihad po tem, ko je Foden uspešno prisilil Arrizabalago v dolgo podajo. Laporte je skočil višje od napadalca Chelseaja Tima Wernerja in žogo z glavo podal Rodriju, ki jo je podaljšal Joau Cancelu, ta pa je na sredini igrišča lepo našel osamljenega Kevina De Bruyneja. Belgijcu je do vrat gostov ostalo še veliko prostora, ampak svojih zadolžitev se marljivi napadalni vezist ni ustrašil.

Kljub močnemu pritisku enega najboljši obrambnih vezistov na svetu N'Goloja Kanteja, je Belgijec žogo uspešno pripeljal do roba Chelseajevega kazenskega prostora. Tam sta ga neprepričljivo prevzela Mateo Kovačić in Thiago Silva. Omenjena branilca nista bila nepremična ovira, ki bi lahko ustavila neustavljivo belgijsko silo. De Bruyne je kot hladen tuš po dolgi in prepiti noči, s svojim šestim zadetkom v ligi letos, prebudil domači stadion in iz grl njegovih zvestih navijačev je zadonelo glasno veselje. Melodično petje besed "Oh Kevin De Bruyne" je zadonelo po polnem stadionu Etihad in domače moštvo je v preostanku tekme uspešno zapečatilo usodo gostov iz Londona.