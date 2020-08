Manchester City potrdil še prestop Akeja za (vsaj) 44 milijonov evrov

Nathan Akeje po Ferranu Torresudruga okrepitev Manchester Cityja pred novo sezono, medtem ko varovance Josepa Guardiolev "stari" 2019/20 še čaka vsaj ena evropska tekma v Ligi prvakov. Ake je Bournemouth zapustil po izpadu iz elitne Premier League, klub z južne obale pa je nujno potreboval denar ob krčenju proračuna oziroma izpadu prihodkov, ki sledi v naslednjem letu. Bournemouth se je z angleškim podprvakom dogovoril za 44,24 milijona evrov vreden prestop, dodatnih 1,11 milijona pa si lahko "češnje" obetajo v primeru izpolnitve določenih pogojev.

"City je najboljša ekipa v Angliji v zadnjem desetletju,"je Ake dejal na uradni klubski spletni strani Manchester Cityja. "Priti sem je zame sanjsko. To je vrhunska ekipa, polna igralcev svetovnega kova. Kamorkoli pogledaš v tej ekipi, so tukaj velika imena z mednarodnim pedigrejem. Pep (trener Guardiola, op. a.) je menedžer, ki ga občudujejo po vsem svetu. Kar mu je uspelo v tej igri, govori samo zase. Uspehu, ki jih je dosegel, so neverjetni, njegov slog nogometa pa me res privlači. Vem, da bom moral trdo delati, da pridem v ekipo, a tu sem, da storim ravno to. Storil bom vse, kar lahko, da bi prispeval svoj delež in pomagal ekipi do osvajanja srebrnine."

Chelsea ni izkoristil 'buy-back' klavzule

Športni direktor Cityja Txiki Begiristain je izrazil prepričanje, da se bo Ake, sicer nekdanji član Chelseaja, po zaslugi večje konkurence v moštvu le še izboljšal. Chelsea je imel sicer možnost izenačiti ponudbo Man. Cityja, saj so v pogodbo Akeja ob njegovem odhodu v Bournemouth leta 2017 vključili tako imenovano klavzulo "buy-back", a po poročanju ESPNniso pokazali zanimanja za povratek nekdanjega člana.

"Nathan je kakovosten branilec. Bil je vodja v svojem času pri Bournemouthu, zelo pa sem vesel, da nam ga je uspelo pripeljati sem,"je povedal Begiristain."Je močan in hiter, čutimo pa, da ima tehnične in intelektualne sposobnosti, ki so potrebne, da se izkaže v Pepovi postavitvi. Delo s to ekipo, ki je polno igralcev svetovnega kova, bo še dvignilo njegovo raven, že pa se veselimo tega, da bomo videli, kaj lahko doseže tukaj v prihajajočih letih,"je še dodal.

25-letni Ake je za Bournemouth odigral 121 tekem, potem ko je na južni obali začel nastopati že leta 2016, takrat še kot posojeni nogometaš Chelseaja. 13-krat je nastopil tudi za člansko izbrano vrsto Nizozemske, ki jo trenutno vodi nekdanji soigralec Guardiole in Begiristaina pri Barceloni Ronald Koeman. ESPNdodaja, da sta z Akejevim prihodom še bolj pod vprašajem prihodnosti Argentinca Nicolasa Otamendijain Angleža Johna Stonesa, ki ju je Guardiola tudi po zaslugi preboja rojaka Erica Garciev zaključku sezone začel vedno pogosteje posedati na klop. Begiristain naj bi s sodelavci še vedno pregledoval tržišče in na stadion Etihad bi se lahko do konca prestopnega roka preselil še kakšen branilec, možni kandidati so francoski Senegalec Kalidou Koulibaly(Napoli), Španec Pau Torres(Villarreal) in Portugalec Ruben Dias(Benfica).