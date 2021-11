City prek West Hama do nove zmage, v derbiju kroga remi Chelseaja in Uniteda

Gosti so do zmage prišli z obrambno igro, vsi statistični elementi so šli v prid domačih, ki pa svoje premoči ni ustrezno nadgradili. Lahko pa bi se končalo še slabše, izenačujoči gol so namreč dosegli po za United nesrečni najstrožji kazni. Obe ekipi sta bili na tekmi kar občutno oslabljeni. Domačim so manjkali N'Golo Kante , Mateo Kovačić in Ben Chilvell , Romelu Lukaku , ki je na koncu dobil nekaj igralnih minut, in Kai Havertz sta sicer bila na klopi, a še ne povsem pripravljena po poškodbi, pri Unitedu sta manjkala centralna branilca Rafael Varane in Harry Maguire , poleg njiju pa še Luke Shaw in Edinson Cavani . Že dejstvo, da je Carrick , ki je od odhoda Oleja Gunnarja Solskjaerja prvič vodil prvenstveno tekmo, na klopi pustil Cristiana Ronalda , je dalo vedeti na kašen način bo poskušal priti do ugodnega rezultata.

Jasno je bilo, da bodo evropski prvaki po prejetem golu napadli na vso moč in da se bo odpiralo veliko prostora za protinapade ekipe iz Manchestra. Na to je računal tudi Carrick , ki je v igro poslal Ronalda , toda zagotovo ni vedel, da bo neumnost storila obramba. Aaron Wan-Bissaka je pri izbijanju žoge nespretno brcnil Thiaga Silvo , s tem pa zakrivil enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel osmoljenec pri golu Uniteda Jorginho .

Že v četrti minuti bi lahko njegova taktika padla v vodo. Callum Hudson-Odoi je na levi strani kazenskega prostora sam prišel pred vratarja Davida de Geo , vendar je Španec dobil medsebojni dvoboj, žogo je z nogo odbil v kot. Čeprav večjih priložnosti do odhoda na počitek ni bilo več, je moral De Gea še nekajkrat posredovati, najnevarnejši je bil poskus od daleč Antonia Rüdigerja , ki ga je gostujoči vratar s pomočjo prečke odbil v kot. United se je le na trenutke otresel pritiska gostiteljev, a v prvem delu v okvir vrat ni sprožil niti enega strela, njihov edini poskus je zletel mimo vrat. A na začetku drugega dela je prišel v vodstvo. Po napadu Chelseaja je Bruno Fernandes pred svojim kazenskim prostorom panično odbil žogo na polovico Londončanov, kot zadnji igralec si je napako privoščil Jorginho , ki je slabo ustavljal žogo. Praktično jo je podaril Jadonu Sanchu , ki je skupaj z Marcusom Rashfordom sam stekel proti vratarju Edouardu Mendyju in ga tudi premagal.

Cityja na poti do nove zmage ni motilo niti slabo vreme

West Ham je bil do neke mere enakovreden le na začetku tekme, ko je nekajkrat nevarno prišel v kazenski prostor, a domači vratar Ederson Moraes ni imel veliko dela. Še vedno precej oslabljeni City, brez Kevina de Bruynea, Jacka Grealisha, Phila Fodna itd, je postopoma povsem prevzel pobudo in nizal priložnosti. Gol Ryada Mahreza so sodniki zaradi nedovoljenega položaja razveljavili, domači so dvakrat zadeli tudi okvir vrat, še nekajkrat nenatančno streljali, do odmora pa vendarle povedli, v 33. minuti je iz neposredne bližine žogo v gol potisnil Ilkay Gündogan.

Drugi polčas se je začel z desetminutno zamudo, saj so prireditelji po prenehanju sneženja očistili igrišče. A domače to ni zmedlo, še naprej so imeli premoč, Gabriel Jesus je zapravil prvo priložnost drugega dela, vratar Lukasz Fabianski pa je po obdobju nekoliko bolj enakovredne ubranil tudi strel Gündogana. Poljski vratar pa je bil nemočen v 90. minuti, ko ga je s strelom po tleh premagal Fernandinho, ki je le malo pred tem vstopil v igro. West Ham je poraz omilil v zadnjem napadu, z volejem in s pomočjo vratnice je evrogol dosegel Manuel Lanzini.

Tekmo med Burnleyjem in Tottenhamom so zaradi sneženja prestavili, snežilo pa ni v Leicestru, kjer so domači s 4:2 ugnali Watford. Po hudi napaki gostujoče obrambe, ki se ni sporazumela z vratarjem, so povedli v 16. minuti, strelec je bil James Maddison. Joshua King je z bele točke izenačil, do odmora pa je dva gola dosegel Jamie Vardy. Emmanuel Dennis je v 61. minuti goste spet povsem približal, toda Ademola Lookman je sedem minut pozneje vnovič poskrbel za večje vodstvo Leicestra, ki je nato prednost obdržal do konca.

Brentford je na domačem igrišču prišel do zmage nad Evertonom, v 24. minuti je najstrožjo kazen izkoristil Ivan Toney.

Angleško državno prvenstvo, 13. krog, izidi:

Arsenal - Newcastle 2:0 (0:0)

Crystal Palace - Aston Villa 1:2 (0:1)

Liverpool - Southampton 4:0 (3:0)

Norwich City - Wolverhampton 0:0

Brighton - Leeds United 0:0

Brentford - Everton 1:0 (1:0)

Burnley - Tottenham (prestavljeno)

Leicester City - Watford 4:2 (3:1)

Manchester City - West Ham United 2:1 (1:0)

Chelsea - Manchester United 1:1 (0:0)