City se je po dolgem času veselil zmage, Everton potisnil Chelsea v novo krizo

Evropski prvaki in branilci naslova angleškega prvaka, nogometaši Manchester Cityja, so po treh neodločenih izidih in porazu proti Aston Villi prekinili serijo tekem brez zmag. V 16. krogu državnega prvenstva so z 2:1 premagali Luton, a ne brez težav.

Po prvem polčasu so namreč zaostajali, nato pa sta jim v drugem tri točke zagotovila gola Bernarda Silve, ki je bil natančen s strelom z roba kazenskega prostora, in Jacka Grealisha – angleški reprezentant je izkoristil podajo Juliana Alvareza. City ostaja na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice, za vodilnim Liverpoolom zaostaja štiri točke. Statistika tekme Luton - Manchester City FOTO: Sofascore.com Neprepričljive predstave nadaljuje Chelsea. Tokrat je v Liverpoolu z 0:2 izgubil proti Evertonu, ki po kazni z odvzemom desetih točk igra kot prerojen. Tokrat sta mu zmago zagotovila gola Abdoulayeja Doucoureja v 54. minuti in rezervist Lewis Dobbin, ki je bil natančen v sodnikovem dodatku. Fulham je še drugo zaporedno tekmo dobil z izidom 5:0. Potem ko je med tednom ugnal Nottingham Forest, je tokrat v londonskem obračunu napolnil še mrežo West Hama. Pet golov je doseglo pet različnih nogometašev.