City se je rešil poraza proti Newcastlu, Leeds ponižal Chelsea

Meščani, aktualni prvaki angleške lige, so povedli po hitrem zadetku Ilkaya Gündogana (5.), a so domači do polčasa obrnili izid po zaslugi Miguela Almirona (28.) in Calluma Wilsona (39.). Na 3:1 je v 54. minuti z izjemno izvedenim prostim strelom povišal Kieran Trippier, v razmaku treh minut pa sta nato za točko Cityja zadela Erling Haaland (61.) in Bernardo Silva (64.).