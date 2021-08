City se je znesel nad Norwichem, Liverpool ugnal Burnley

Aktualni angleški prvak Manchester City je po porazu v uvodnem krogu nove ligaške sezone na gostovanju pri Tottenhamu minuli konec tedna (1:0) tokrat le pokazal pravi obraz in s 'petardo' v mreži Norwicha nakazal pot, po kateri želi hoditi tudi v tekmovalnem obdobju 2021/22.

Modri z Etihada so prišli v vodstvo že v sedmi minuti, ko je lastno mrežo z avtogolom načel vratar gostov Krul. Varovanci Josepa Guardiole so bili veliko boljši nasprotnik, svoje vodstvo pa so povišali v 22. minuti, ko je za 2:0 zadela letošnja okrepitev in obenem angleški reprezentant Jack Grealish. Tudi v nadaljevanju City ni popuščal; še več, v 64. minuti je na 3:0 povišal Laporte, sedem minut pozneje pa je bilo že 4:0, ko je bil natančen Raheem Sterling. Za piko na i visoki in zasluženi zmagi Manchester Cityja je šest minut pred koncem rednega dela srečanja poskrbel Riyad Mahrez.