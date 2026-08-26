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Nogomet

City se je okrepil z maroškim draguljem

Manchester, 26. 08. 2026 15.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Olimpija - Lille

V Franciji rojeni maroški vezist Ayyoub Bouaddi je prestopil iz Lilla v Manchester City za približno 100 milijonov evrov. Osemnajstletni nogometaš je podpisal petletno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lilla Olivier Letang, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba.

"Zame je Manchester City najboljši klub na svetu. Uresničile so se mi sanje, da sem lahko tukaj in sem postal igralec Cityja. Večino svojega življenja sem trdo delal, da bi postal najboljši možni igralec in dosegel vrh," je Bouaddi dejal v izjavi, objavljeni na spletni strani Manchester Cityja.

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Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem v francoski prvi ligi, leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini, ki je zaigral za Lille. Maja je debitiral za maroško reprezentanco in odpotoval na svetovno prvenstvo, kjer je nastopil na petih od šestih tekem za svojo reprezentanco. Z maroško reprezentanco se je prebil vse do četrtfinala. Mladi Bouaddi, ki velja tudi za velikega šolskega genija, bo sedaj s šolanjem nadaljeval v Angliji. Posebej gre poudariti, da je tekom šolanja preskočil tudi dva razreda, kar še enkrat pokaže, kakšen genij je.

Bouaddi je bil en izmed ključnih igralcev reprezentance na mundialu
Bouaddi je bil en izmed ključnih igralcev reprezentance na mundialu
FOTO: Profimedia

Maroški nogomet v zadnjih letih doživlja zlato dobo. Nogometaši iz te afriške države se uvrščajo v sam svetovni vrh, kar potrjujejo zgodovinski uspehi, vključno s prebojem v polfinale svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju in lansko osvojitvijo afriškega pokala narodov.

Gre za še eno okrepitev Cityja v poletnem prestopnem roku. Klub iz Manchestra je prejšnji mesec podpisal pogodbo z angleškim vezistom Elliotom Andersonom iz Nottingham Foresta za 135 milijonov evrov. Medtem so klub zapustili Španec Rodri, Portugalec Bernardo Silva in Nizozemec Tijjani Reijnders.

Ayyoub Bouaddi Manchester City nogometni prestopi Lille maroška reprezentanca

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