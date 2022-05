City se po remiju proti West Hamu še ne more veseliti novega naslova prvakov

Manchester City se krog pred koncem še ne more veseliti obranitve naslova angleških prvakov. Pri tem jih je ustavil West Ham United, ki je na krilih Jarroda Bowna na zadnji domači tekmi sezone iztržil remi z 2:2. Na prvi tekmi dneva je do pomembne (minimalne) zmage prišel Tottenham, ki je po zaslugi uspešno izvedene enajstemtrovke Harryja Kana premagal Burnley z 1:0 in se tako vsaj začasno zavihtel na četrto mesto, ki še vodi v prestižno Ligo prvakov.

Domači nogometaši so goste šokirali že v 24. minuti, ko je Jarrod Bowen kronal hitro akcijo West Hama. Lukasz Fabianski je akcijo začel z dolgo podajo, do katere se je kot prvi sicer dokopal Fernandinho, odbita žoga pa je sedla ravno na nogo Pabla Fornalsa, ki je z vole podajo zaposlil utekajočega Bowena. 25-letni Anglež se je za las izognil prepovedanemu položaju, žogo lepo sprejel, zaobšel Edersona in zabil v prazno Cityjevo mrežo.

icon-expand Jarrod Bowen je v polno meril kar dvakrat FOTO: AP

Tik pred koncem drugega polčasa pa je West Ham oziroma Bowen udaril še drugič. Znova je akcijo začel Fabianski, tokrat pa je bil najvišji v skoku Tomaš Souček, ki je podajo podaljšal do Michaila Antonia. Napadalec Jamajke je s prefinjenim dotikom žogo dvignil prek Cityjeve obrambe in zaposlil znova utekajočega Bowena, ki je z roba kazenskega prostora sprožil z levico in žogo poslal Fernandinhu med noge ter za hrbet Edersona.

Pep Guardiola zagotovo ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih varovancev v prvem polčasu. Med glavnim odmorom sicer ni opravil zamenjave, je pa kot kaže zalegel njegov govor. Že v 49. minuti je namreč Jack Grealish zmanjšal zaostanek, ko je z roba nasprotnikovega kazenskega prostora močno sprožil z volejem, odbita žoga pa je prevarala Poljaka v vratih West Hama. West Ham je imel v drugem polčasu dve zlati priložnosti, ki pa jih Londončani niso znali izkoristiti. Bowen je po napaki najprej Aymerica Laporta nato pa še Oleksandra Zinchenka, meril tik ob desni Cityjevi vratnici. Nato pa je napak storil še cityjev kapetan Fernandinho, ki je žogo slabo vračal svojemu vratarju in ob tem zaposlil Antonia, ki pa je poskusil z lobom premagati Brazilca v vratih Cityja, a zadel le zunanji del mreže. V 69. minuti pa so Meščani po hudem pritisku in pomoči West Hamovega branilca le izenačili. Riyad Mahrez je z leve streni izvedel prosti strel, žogo pa je v lastno mrežo pospravil kar Vladimir Coufal, ki je to storil v slogu najboljših napadalcev.

icon-expand Riyad Mahrez je zapravil zlato priložnost za City FOTO: AP

Čeprav je kazalo, da bodo Londončani zdržalu zaključni pritisk aktualnih prvakov, pa so si v 86. minuti privoščili hudo napako. Craig Dawson je v lastnem kazenskem prostoru spotkanil Gabriela in City je dobil zlato priložnost: enajstmetrovko. Žogo si je na belo piko nastavil Mahrez in z levico sprožil v desni dela West Hamovega gola. Njegovo namero je prebral Fabianski, ki se je z golove črte pravočasno odrinil in Guardiolinim varovancem preprečil veliko slavje.

Obračun West Hama in Cityja pa je minil tudi v luči dolgoletnega kapetana Londončanov Marka Nobla, ki se je še zadnjič v profesionalni nogometni karieri pokazal domačim navijačem. West Ham United bo namreč zadnjo tekmo sezone odigral v gosteh proti Brightonu, City pa bo v zadnjem krogu gostil Aston Villo. Liverpool bo zavoljo udeležbe v finalu FA pokala svojo tekmo 37. kroga odigral v torek, ko bodo Redsi gostovali pri Southamptonu. V kolikor moštvo iz mesta Beatlov zmaga, bo kluba pred zadnjim krogo ločila le ena sama točka.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Tottenham z minimalno zmago nad Burnleyjem (začasno) preskočil Arsenal Nogometaši londonskega Tottenhama ostajajo v igri za uvrstitev v Ligo prvakov. V predzadnjem krogu angleške lige so z 1:0 premagali Burnley in s tekmo več na četrtem mestu prehiteli mestnega tekmeca Arsenal, ki bo svojo tekmo tega kroga odigral v ponedeljek, ko se bo pomeril proti Newcastle Unitedu.

Varovanci Antonia Conteja so do zmage prišli z nekaj sreče. Imeli so terensko premoč, tekmec, ki se bori za obstanek, je do uspeha poskušal priti z obrambno igro, bil pri tem uspešen vse do sodnikovega dodatka v prvem polčasu, ko je Ashley Barnes v kazenskem prostoru nesrečno igral z roko, Harry Kane pa je že 21. zapored (23. če upoštevamo še streljanje enajstmetrovk po koncu podaljškov v pokalnih tekmovanjih) uspešno izvedel najstrožjo kazen.

V drugem delu je Burnley zaigral bolj napadalno, si priigral tudi nekaj priložnosti za izenačenje, a predvsem Barnes spet ni imel sreče, zadel je namreč le vratnico. Tottenham je veliko delo sicer opravil minuli četrtek, ko je s 3:0 odpravil prav Arsenal in se mestnim tekmecem povsem približal. Spurse v zadnjem krogu čaka na papirju najlažji tekmec, in sicer Norwich City, ki je že pred časom potrdil svoj povratek v drugo angleško ligo. Arsenal pa po gostovanju pri Newcastlu v zadnjem krogu čaka še domača tekma proti Evertonu.

icon-expand Harry Kane FOTO: AP

Burnley je s tem izgubil mesto in je zdaj na nehvaležnem 18. mestu, ki vodi v ligo nižje. Leeds, njegov glavni konkurent v boju za obstanek, je namreč iztržil pomembno točko v boju za obstanek med elito. Na domačem igrišču je proti Brightonu do nje prišel šele v sodnikovem dodatku, ko je v polno meril rezervist Pascal Struijk. V preostalih tekmah je Leicester s 5:1 v gosteh ugnal Watford, Aston Villa in Crystal Palace sta se razšla z izidom 1:1, isti izid je bil tudi na obračunu med Wolverhamptonom in Norwichem. Izidi 37. kroga angleške Premier lige: Tottenham Hotspur - Burnley 1:0 Aston Villa - Crystal Palace 1:1 Leeds United - Brighton & Hove Albion 1:1 Watford - Leicester City 1:5 West Ham United - Manchester City 2:2 Wolverhampton Wanderers - Norwich City 1:1 17.30 Everton - Brentford