City ugnal Leicester, Jota odločil mestni derbi na Anfieldu

V drugem delu so bili domači vendarle bolj prepričljivi, premoč pa so kronali v 57. minuti, ko je Diogo Jota odlično preigraval na roba kazenskega prostora, nato pa za deseto zaporedno domačo zmago na liverpoolskih derbijih mimo vratarja poslal žogo v mrežo.

Pomembne zmage v boju za uvrstitev v ligo prvakov so dosegli Manchester City, Newcastle in Aston Villa. City je bil brez poškodovanega Erlinga Haalanda, ki bo moral počivati od pet do sedem tednov, z 2:0 boljši od najbrž že odpisanega Leicestra, strelca golov sta bila v prvem polčasu Jack Grealish in Omar Marmuš.

Newcastle je z 2:1 ugnal Brentford, še posebno pomembna pa je bila gostujoča zmaga Aston Ville, s 3:0 je bila boljša od neposrednega tekmeca za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, Brightona.

Ipswich je v gosteh z 2:1 premagal Bournemouth, a mu bo zmaga težko kaj pomagala, saj za mesti, ki zagotavljajo obstanek, še naprej veliko zaostaja.

Zadnjeuvrščeni Southampton je doma s Crystal Palaceom igral 1:1.