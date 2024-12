United poglobil krizo Cityja, Chelsea izkoristil spodrsljaje tekmecev

Meščani so na mestnem derbiju prevzeli pobudo, toda gledalci na Etihadu so morali na prvo priložnost čakati do 21. minute, ko je poskusil Phil Foden, a je bil nenatančen. United se je v polju dobro upiral Cityju, a vnovič je do izraza prišlo njihovo slabo branjenje prekinitev. To je izkoristil v zadnjem času močno kritizirani Joško Gvardiol, ki je poskrbel za vodstvo domačih, United pa je tako v letošnji sezoni iz kota prejel že osem golov.