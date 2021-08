City uradno podpisal Grealisha. Ali sledi Messi?

Na Otoku so vse od konca letošnjega evropskega prvenstva krožile govorice, da bo prvi zvezdnik Aston Villa prestopil v vrste angleških prvakov in finalistov Lige prvakov. Jack Grealish je bil član angleške reprezentance, ki je na Euru v finalu po enajstmetrovkah izgubila proti Italiji. V dresu Aston Villa je zbral 213 nastopov, dosegel pa je 32 golov in 43 podaj, od tega v zadnji sezoni na 27 tekmah sedem golov in 12 podaj.

Veseli se dela z Guardiolo

"Izjemno vesel sem, da sem se pridružil Manchester Cityju. Gre za najboljšo ekipo v državi s trenerjem, ki je med najboljšimi na svetu. V zadnjih desetih letih so neprestano osvajali lovorike, pod Pepom Guardiolo pa so storili še korak naprej v razvoju. Igrati za Pepa in učiti se pri njem bo nekaj posebnega in nekaj, kar si želijo vsi nogometaši," je za spletno stran kluba dejal Grealish.

Napadalno usmerjeni vezist je postal šesti najdražji nogometaš vseh časov in najdražji Anglež, če gre verjeti zapisom angleških medijev. Pred njim so le najdražji nogometaš na svetu, Brazilec Neymar (222 milijonov evrov, PSG), ter Francoz Kylian Mbappe (180, PSG), Brazilec Philippe Coutinho (145, Barcelona), Portugalec Joao Felix (126, Atletico Madrid) in Francoz Antoine Griezmann (120, Barcelona).