City v pokalu zlahka opravil z drugoligašem Swanseajem

Nogometaši Manchester Cityja so v osmina finala angleškega FA-pokala zlahka slavili na gostovanju pri Swanseaju (1:3). Pod zadetke sinjemodrih v Walesu so se podpisali Kyle Walker, Raheem Sterling in Gabriel Jesus. Izjemen niz Manchester Cityja se tako nadaljuje: to je bila namreč še 15. zmaga čete Pepa Guardiole v vseh tekmovanjih.

icon-expand Gabriel Jesus je takole proslavil maestralno doseženi tretji zadetek sinjemdorih. FOTO: AP Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo z izvrstnimi predstavami na Otoku. Tokrat so v osmini finala angleškega FA-pokala zanesljivo opravili s tretjeuvrščeno ekipo angleške druge lige – Swanseajem (3:1). Mrežo domače zasedbe je v 30. minuti načel desni bočni branilecKyle Walker. Ta je z desne strani sicer podajal v kazenski prostor, a je žoga presenetila prav vse - tudi domačega vratarja Fredericka Woodmana– in zletela v mrežo Swanseaja. Pri drugem zadetku gostov je levji delež posla opravil Rodri, ki je priboril žogo na sredini igrišča, nato pa krasno zaposlil vtekajočega Raheema Sterlinga, ki mu v 47. minuti tekme ni bilo težko zadeti za vodstvo Cityja z 2:0. Tri minute pozneje se je med strelce vpisal še Gabriel Jesus, ki ga je z nesebično podajo z glavo zaposlil Bernardo Silva. Brazilec se je ob sprejemu žoge maestralno obrnil v kazenskem prostoru in dobesedno neubranljivo zabil žogo v mrežo Swanseaja. Domačinom je v nadaljevanju tekme sicer uspelo znižati zaostanek, v 77. minuti je nase opozoril komaj 20-letni napadalec Morgan Whittaker. Angleški napadalec je v kazenskem prostoru lepo zaustavil podajo soigralca Ryana Manninga, nato pa z diagonalnim strelom dosegel sploh svoj prvi gol v dresu Swanseaja. To je bil namreč njegov prvi nastop za valižansko ekipo, za svoj krstni gol pa je potreboval vsega 11 minut, v igro je namreč vstopil v 66. minuti. To je bilo tudi vse, kar so zmogli domačini, tekma se je zaključila z zanesljivo zmago Cityja s 3:1. City se je tako že razveselil uvrstitve v četrtfinale. FA-pokal, osmina finala:

Swansea -Manchester City 1:3 (0:1)

Whittaker 77.; Walker 30., Sterling 47., Jesus 50. icon-link Statistika tekme Swansea - Man City FOTO: Sofascore.com Leicester - Brighton Sheffield United - Bristol City Everton - Tottenham